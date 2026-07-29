Neuer Pop-up-Store bringt Handgemachtes in die Neustädter Markthalle

Dresden - 46 Labels unter einem Dach - und das im Wortsinn. In der Galerie der Neustädter Markthalle präsentiert bis 26. September der Pop-up-Store "handgemacht" eben solche Produkte aus der Region.

Maren Göpel (53) lädt in der Markthalle zu Holzschmuck-Kursen ein. © Petra Hornig

Doch es gibt nicht "nur" Feinkost, Schmuck, Kleidung, Keramik, Bücher oder Dekoration. Workshops, Vorträge, Mal- und Teeabende, Lesungen und Ferienprojekte (insgesamt über 30 Veranstaltungen) runden das Angebot ab.

Ohrringe und Anhänger aus verschiedenen Holzarten von Apfel bis Walnuss fertigt Maren Göpel (53) mit den Teilnehmern ihrer zweieinhalbstündigen Kurse an.

Außerdem steht die Inhaberin des Wildenhainer Ladens "Besonderes vom Land" auch an der Kasse des Pop-up-Stores: "Wir wechseln uns hier ab, ein harter Kern von zehn Kreativen."

Am Dienstag an ihrer Seite: Katja Völkel (46), Autorin und Inhaberin des Verlags Ultra Violett. "Ich habe u. a. signierte Ausgaben vom Bandtagebuch 'Keimzeit in Kuba' und den Roman 'Eternos' des Dresdner Autors Stefan Leithold mitgebracht."