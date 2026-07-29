Neuer Pop-up-Store bringt Handgemachtes in die Neustädter Markthalle

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In der Galerie der Neustädter Markthalle präsentiert bis 26. September der Pop-up-Store "handgemacht" eben solche Produkte aus der Region.

Von Katrin Koch

Dresden - 46 Labels unter einem Dach - und das im Wortsinn. In der Galerie der Neustädter Markthalle präsentiert bis 26. September der Pop-up-Store "handgemacht" eben solche Produkte aus der Region.

Maren Göpel (53) lädt in der Markthalle zu Holzschmuck-Kursen ein.
Maren Göpel (53) lädt in der Markthalle zu Holzschmuck-Kursen ein.  © Petra Hornig

Doch es gibt nicht "nur" Feinkost, Schmuck, Kleidung, Keramik, Bücher oder Dekoration. Workshops, Vorträge, Mal- und Teeabende, Lesungen und Ferienprojekte (insgesamt über 30 Veranstaltungen) runden das Angebot ab.

Ohrringe und Anhänger aus verschiedenen Holzarten von Apfel bis Walnuss fertigt Maren Göpel (53) mit den Teilnehmern ihrer zweieinhalbstündigen Kurse an.

Außerdem steht die Inhaberin des Wildenhainer Ladens "Besonderes vom Land" auch an der Kasse des Pop-up-Stores: "Wir wechseln uns hier ab, ein harter Kern von zehn Kreativen."

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Am Dienstag an ihrer Seite: Katja Völkel (46), Autorin und Inhaberin des Verlags Ultra Violett. "Ich habe u. a. signierte Ausgaben vom Bandtagebuch 'Keimzeit in Kuba' und den Roman 'Eternos' des Dresdner Autors Stefan Leithold mitgebracht."

Für 25 Euro: Zuckertüten aus bunt-gemusterten Stoffen warten auf ABC-Schützen.
Für 25 Euro: Zuckertüten aus bunt-gemusterten Stoffen warten auf ABC-Schützen.  © Petra Hornig
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Fröhlich-bunte Künstlerpostkarten gibt es für sechs Euro im Pop-up-Store.
Fröhlich-bunte Künstlerpostkarten gibt es für sechs Euro im Pop-up-Store.  © Petra Hornig
Katja Völkel (46) ist mit ihrem Ultra Violett Verlag vor Ort - und mit ihrem eigenen Buch "Koch mich! Dresden".
Katja Völkel (46) ist mit ihrem Ultra Violett Verlag vor Ort - und mit ihrem eigenen Buch "Koch mich! Dresden".  © Petra Hornig
Im Obergeschoss der Neustädter Markthalle ist bis Ende September der Pop-up-Store "handgemacht" geöffnet.
Im Obergeschoss der Neustädter Markthalle ist bis Ende September der Pop-up-Store "handgemacht" geöffnet.  © IMAGO/Dreamstime
Zum Wiehern: Lustige Lausitzer Steckenpferde suchten junge Reiter.
Zum Wiehern: Lustige Lausitzer Steckenpferde suchten junge Reiter.  © Petra Hornig

Slow Fashion Festival und die Dresden Fashion Days bereits in den Startlöchern

Gleich daneben gibt es originelle Postkarten (bis 6 Euro), Chutneys (3,50 Euro) vom Dresdner Haselwald e. V., Ausmal-Tischdecken (7,95 Euro) des Dresdner Labels Jeka, lustige Steckenpferde (38 Euro) vom Lausitzer "Handwerk" oder auch Zuckertüten (25 Euro) aus Stoff von Designerin Susann Neutzsch. Geöffnet ist "handgemacht" Mo. bis Sa., 10 bis 20 Uhr.

Auf zwei ganz besondere Highlights verweist Luise Thiem von der Agentur "neuerdings", die Räume und Projekte wie im Fall des Pop-up-Stores zusammenbringt. "Am 18. und 19. September findet in der Markthalle das Slow Fashion Festival statt, schon am 21. und 22. August laden die Dresden Fashion Days ein."

Titelfoto: Fotomontage: Petra Hornig//IMAGO/Dreamstime

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