Für den guten Zweck: Dresdner Paar steuert Uralt-Opel über den Balkan

Dresden/Heidenau - Ein "Opel Kadett Knallorange" aus dem Jahr 1984 wird zum Spendenmobil: Das Team "Kadettstrophe" rund um Tobias Schlegel (39) und Partnerin Josefin (34) aus Dresden wagt sich diesen Samstag an eine besondere Herausforderung: Bei der "Rust & Ruins Balkan Tour" geht es für das Paar 15 Tage lang für den guten Zweck durch elf Länder. Alles ohne Navi oder Autobahnen!

Für das Paar Josefin (34) und Tobias (39) war nach dem Kennenlernen schnell klar: Eine Abenteuer-Rallye wird ihr erster gemeinsamer Urlaub. © Johanniter Dresden/D.Schulz

Neben Abenteuer und Reiselust geht es den beiden vor allem darum, Geld für die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) der Johanniter in Heidenau zu sammeln. Die ehrenamtlichen PSNV-Helfer kümmern sich um Menschen, die von Suiziden, plötzlichen Todesfällen oder Gewalttaten betroffen sind.

"Viele Rallyes sind mit einer Fahrt für den guten Zweck gekoppelt", erklärt Tobias. "Wir wollten gerne Spenden sammeln und sind auf die PSNV gekommen."

Für Tobias, der selbst seit Jahren aktiv in der Feuerwehr und im Rettungsdienst ist, ist es die erste Rallye überhaupt. Für die 34-Jährige nach der "Baltic Sea Circle" hingegen schon die zweite.

Die Wahl des Autos fiel eher zufällig auf den Opel: "Ältere Fahrzeuge kann man noch gut selber reparieren, bei fehlender Ausstattung gibt es weniger, was kaputtgehen kann."

Auf kleinanzeigen.de stieß Tobias auf die Anzeige des Kadetts: "Fünf Tage später wechselte der Opel den Besitzer", freut sich Josefin.