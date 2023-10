Neues Kunstprojekt: "Goldene Sphäre" auf dem Neumarkt

Dresden - Es war als Weltpremiere und spektakuläres Kunstwerk angekündigt. Zum Vorschein kam bei der Enthüllung auf dem Neumarkt : eine kleine Kugel. So groß wie der Schnatz bei Harry Potter, hergestellt aus einem Kilo 999er-Gold. "Goldene Sphäre" nennt der mehrfach prämierte Künstler Niclas Castello (45) sein Kunstwerk.

Künstler Niclas Castello (45) überzieht die Oberfläche der Kugeln mit kaum sichtbaren Strukturen. © Eric Münch

1000 Kugeln werden seit dem gestrigen Donnerstag auf der Online-Kunsthandelsplattform "SQARES" angeboten. Materialwert: je rund 65.000 Dollar. Mit 275.000 Euro als Kunstwerk bewertet.

"Die goldenen Sphären repräsentieren unseren Planeten Erde in ihrer reinsten Form", so Castello.

"Gold entsteht in einem komplexen astrophysikalischen Prozess, der sich in den Tiefen von Supernovae, den gewaltigen Explosionen von Sternen, vollzieht. Aufgrund dieser eindrucksvollen Entstehungsgeschichte repräsentiert jede der Sphären ein Himmelsobjekt und somit die Verbindung der Erde zu den kosmischen Erscheinungen am Himmel."

Castello sieht seine Kunst als symbolisches Geschenk an das Universum. Jenseits aller Esoterik ganz praktisch auf Erden: 100 Kugeln stellt Castello weltweit für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung. Für drei Kugeln übernehmen der Palais Sommer und der Neue Sächsische Kunstverein die Patenschaft.