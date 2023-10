Palucca-Rektor wechselt nach Zürich

Dresden - Der Rektor der Palucca-Hochschule für Tanz in Dresden, Jason Beechey, wechselt in die Schweiz.

Palucca-Direktor Jason Beechey © Eric Münch

Etwa ein Jahr vor Ende seiner regulären Amtszeit in Dresden übernimmt er am 1. August 2024 die neu geschaffene Position des "Head of Dance" an der Hochschule der Künste in Zürich.

Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) würdigte das Schaffen des Kanadiers.

Beechey habe die Palucca Hochschule seit seinem Amtsantritt im Jahr 2006 in einem besonderen Maße geprägt und mit herausragendem Engagement zu einer modernen, renommierten und international anerkannten Ausbildungsstätte weiterentwickelt.