Wenn Geld zur Kunst wird: Kaum zu glauben, was dieser "One-Dollar-Schein" wert ist

Von Katrin Koch

Dresden - Rolex & Dollar-Kunst: Am Neumarkt lud Juwelier Wempe am Vorabend des SemperOpernballs rund 100 Kunden und Ballgäste zu einer besonderen Vernissage ein: Künstler MLovney (Marvin Bautz, 33) präsentierte zehn One-Dollar-Schein-Collagen.

Wempe-Filialchef Ralf Pfeiffer (55, r.) und Künstler Marvin Bautz (33) alias MLovney zeigen zwei Wempe-Dollar-Collagen. © Ove Landgraf "Ich habe dafür Wempe- und Rolex-Prospekte ab den 60er-Jahren verwendet und sie in meine Collagen mit mehrschichtigem Handsiebdruck und 24-karätigem Gold eingearbeitet", verrät MLovney.