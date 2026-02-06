Wenn Geld zur Kunst wird: Kaum zu glauben, was dieser "One-Dollar-Schein" wert ist
Dresden - Rolex & Dollar-Kunst: Am Neumarkt lud Juwelier Wempe am Vorabend des SemperOpernballs rund 100 Kunden und Ballgäste zu einer besonderen Vernissage ein: Künstler MLovney (Marvin Bautz, 33) präsentierte zehn One-Dollar-Schein-Collagen.
"Ich habe dafür Wempe- und Rolex-Prospekte ab den 60er-Jahren verwendet und sie in meine Collagen mit mehrschichtigem Handsiebdruck und 24-karätigem Gold eingearbeitet", verrät MLovney.
Fast alle Kunstwerke (je 4500 Euro) wurden noch am selben Abend verkauft. In Superstimmung kann der Künstler am heutigen Freitag auf Einladung von Wempe zusammen mit seiner Freundin Lisa den Opernball besuchen.
Titelfoto: Ove Landgraf