"Pfandpiraten": Dresdner Tüftler erfindet App zum Flaschensammeln

Dresden - Wer in Dresden unterwegs ist, findet massig leere Pfandflaschen auf Parkbänken, Wiesen oder am Straßenrand.

Sammy Zimmermanns (48) ist stolz auf seine App, die aktuell rund 200 Leute benutzen. © Steffen Füssel

Was viele achtlos liegen lassen, wurde für Sammy Zimmermanns (48) aus Löbtau zur Idee für ein ungewöhnliches Herzensprojekt. Mit seiner App "Pfandpirat" macht er aus dem Pfandsammeln eine digitale Schatzsuche.

"Eigentlich hat alles mit meiner Gesundheit angefangen", erzählt Zimmermanns. Im Frühjahr vergangenen Jahres begann der Dresdner regelmäßig lange Spaziergänge durch die Stadt zu unternehmen.

"Dabei ist mir immer wieder aufgefallen, wie viele Pfandflaschen überall herumstanden." Dann kam die Idee, die ihn nicht mehr losließ. Also setzte er sich zu Hause an den Rechner. "Zuerst habe ich mir nur eine ganz einfache App gebaut. Aber irgendwann wurde daraus ein richtiges Spiel."

Die Grundidee klingt simpel: Nutzer sammeln Pfandflaschen, markieren Fundorte oder melden Pfand für andere.