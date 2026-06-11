Filmen verboten! Das müsst Ihr wissen, wenn Ihr am Abend zu Helene Fischer ins Stadion wollt
Dresden - "Heute Nacht können wir unsterblich sein", singt Helene Fischer (41) in ihrem Lied "Heute Nacht". Dass der Tourauftakt am Mittwochabend im Rudolf-Harbig-Stadion sie unsterblich machen wird, ist unwahrscheinlich, aber lange in Erinnerung bleiben wird er zweifellos. Das garantiert wohl alleine schon der Riesenaufwand für das Konzert.
Eine Show der Superlative steht an. Hinter den Kulissen arbeiten rund 150 Techniker und 20 Tänzer an der Produktion (insgesamt 14 Tournee-Shows). Für den Transport sind 48 Produktionstrucks, 34 Bühnentrucks, 13 Nightliner-Busse sowie 46 Lkw- und 13 Busfahrer im Einsatz.
Die 360 Grad-Bühne wiegt 288 Tonnen und ist etwa 24 Meter hoch. Vier 15 Meter lange Auslegerarme, mehrere Bühnenlifte, ein Centerlift mit sieben Tonnen Tragkraft und eine fahrbare Drehplattform sollen für spektakuläre Effekte sorgen.
Dazu kommen 840 LED-Panels mit rund 780 Quadratmetern Fläche und fast 9,8 Millionen Pixeln sowie mehr als 1200 Scheinwerfer. Für zusätzliche Gänsehautmomente sind 36 Flammenanlagen, Konfetti-Effekte mit rund 200 Kilogramm Konfetti und etwa 1000 pyrotechnische Effekte geplant.
Für die Besucher gibt es einiges zu beachten: Empfohlen wird, mit Bus und Bahn anzureisen. Das Konzertticket gilt im gesamten VVO-Gebiet bereits vier Stunden vor Konzertbeginn und bis sechs Stunden nach Veranstaltungsstart als Fahrschein.
Direkt am Stadion gibt es keine Parkplätze. Alternativen sind unter anderem der Parkplatz P7 an der Messe Dresden, Park-and-Ride-Anlagen und Parkhäuser.
Filmen der Show von Helene Fischer verboten
Rollstuhlfahrer können die Behindertenparkplätze an der Blüherstraße nutzen. Der barrierefreie Zugang erfolgt über den Eingang am Hygiene-Museum, der Einlass ins Stadion über die Zugänge am Lennéplatz, an der Parkstraße, der Blüherstraße und beim Georg-Arnhold-Bad. Für den Innenraum gibt es zusätzliche Eingänge. VIP- und Logengäste nutzen separate Zugänge.
Beim Einlass werden Sicherheitskontrollen durchgeführt. Taschen und Rucksäcke dürfen nicht größer als DIN A4 sein. Verboten sind unter anderem Flaschen, Dosen, Glasbehälter, Regenschirme, Kinderwagen, Helme, Fahrräder, Roller, Laserpointer, Drohnen, Selfie-Sticks, Tablets, Laptops, Tiere, Alkohol, Drogen sowie Waffen und andere gefährliche Gegenstände.
Für Verpflegung ist im Stadion gesorgt, eigene Speisen und Getränke müssen draußen bleiben.
Private Erinnerungsfotos mit dem Smartphone sind erlaubt, das Filmen der Show und professionelle Kameratechnik dagegen nicht. Das Konzert findet auch bei Regen statt, nur bei Unwetter kann es zu Unterbrechungen oder einem Abbruch kommen. Kinder unter sechs Jahren haben keinen Zutritt. Unter 16-Jährige dürfen das Konzert nur in Begleitung eines Erwachsenen besuchen. Gehörschutz für Kinder und Jugendliche wird empfohlen. Sanitäter und Ärzte sind vor Ort.
Offizieller Einlass ins Stadion ist ab 17.30 Uhr, bis zum Konzertbeginn ist ein DJ-Programm angesetzt. Helene Fischer soll gegen 20.15 Uhr auf die Bühne gehen, das Konzert gegen 22.45 Uhr beendet sein. Für Kurzentschlossene: An der Abendkasse gibt es noch Karten.
Titelfoto: Montage: Petra Hornig, IMAGO/Imagepool