Philharmonie und Semperoper mit hoher Auslastung: "Kultur ist ein gesellschaftliches Bedürfnis und kein Luxus"

Dresden - Die Kulturstadt Dresden funktioniert. Dieser Eindruck drängt sich umso mehr auf, so man sich an den Auslastungszahlen von Philharmonie und Semperoper, die dieser Tage veröffentlicht wurden, orientiert. Das ist zwar nicht repräsentativ für das Ganze der Kulturstadt, setzt doch aber ein Zeichen. Zuletzt hatten die Dresdner Musikfestspiele eine Auslastung von 96 Prozent vermeldet .

Das Orchester der Dresdner Philharmonie mit Chefdirigent Sir Donald Runnicles (71) im illuminierten Kulturpalast. © Oliver Killig

Nach ihrer Asien-Tournee mit elf Konzerten in Japan und Südkorea unter Leitung von Chefdirigent Sir Donald Runnicles (71) gehe die Philharmonie in die Sommerpause, heißt es in einer Information des Orchesters, mit Hinweis auf "eine höchst erfolgreiche Saison".

Die Auslastung sei auf 90 Prozent gestiegen, was einer Gesamtbesucherzahl von 160.145 entspräche, 19.000 Besucher mehr als im Vorjahr. 80 Prozent des Publikums seien zwischen 18 und 65 Jahren alt, die Dresdner Philharmonie bei immer mehr jungen Menschen gefragt.

"Mehr Publikum, eine höhere Auslastung und deutlich mehr junge Gäste sind für mich weit mehr als erfreuliche Kennzahlen. Sie zeigen, dass Kultur ein gesellschaftliches Bedürfnis ist und kein Luxus", so Intendantin Frauke Roth (59).

Trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten gelinge es, viele Menschen zu erreichen: "Das macht uns dankbar und bestärkt uns darin, Kultur offen, zugänglich und für viele Menschen bezahlbar zu halten." Diese Zahlen seien "ein schöner Rückenwind für dieses Jubiläum" - der Konzertsaal im Kulturpalast wird nächstes Jahr zehn Jahre alt.