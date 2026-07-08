Multitalent Levy singt bei der Schlössernacht
Dresden - Von der TV-Show zur Schlössernacht: Kreuzschüler Levy Müller (13) schaffte es bis ins Finale der Castingshow "The Voice Kids", sahnte ebenfalls beim Landes- und Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" erste Plätze ab.
Nun ist er live bei der 16. Schlössernacht am 25. Juli dabei.
Auf der Bühne am Schweizerhaus ist Levy bei den drei Auftritten (ab 18.45/20.15/21.45 Uhr) von Profimusiker Mazze Wiesner (41) mit je einem Song zu erleben.
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Wer noch mehr hören und sehen will: Vom 31. Juli bis 3. September spielt er im Sommertheater der Comödie auf Schloss Übigau in der Produktion "Wanderer über dem Nebelmeer" den jungen Caspar David Friedrich.
Titelfoto: Montage: Joyn/Richard Hübner, picture alliance/dpa