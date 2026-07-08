Multitalent Levy singt bei der Schlössernacht

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Kreuzschüler Levy Müller schaffte es bis ins Finale der Castingshow "The Voice Kids". Schon bald tritt er bei der Schlössernacht in Dresden auf.

Von Katrin Koch

Dresden - Von der TV-Show zur Schlössernacht: Kreuzschüler Levy Müller (13) schaffte es bis ins Finale der Castingshow "The Voice Kids", sahnte ebenfalls beim Landes- und Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" erste Plätze ab.

Der Dresdner Levy Müller (13) gehörte zu den Finalisten der 2026er-Staffel "The Voice Kids".
Der Dresdner Levy Müller (13) gehörte zu den Finalisten der 2026er-Staffel "The Voice Kids".  © JOYN/Richard Hübner

Nun ist er live bei der 16. Schlössernacht am 25. Juli dabei.

Auf der Bühne am Schweizerhaus ist Levy bei den drei Auftritten (ab 18.45/20.15/21.45 Uhr) von Profimusiker Mazze Wiesner (41) mit je einem Song zu erleben.

Zur 16. Dresdner Schlössernacht werden 6000 Gäste erwartet.
Zur 16. Dresdner Schlössernacht werden 6000 Gäste erwartet.  © picture alliance/dpa
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Wer noch mehr hören und sehen will: Vom 31. Juli bis 3. September spielt er im Sommertheater der Comödie auf Schloss Übigau in der Produktion "Wanderer über dem Nebelmeer" den jungen Caspar David Friedrich.

Titelfoto: Montage: Joyn/Richard Hübner, picture alliance/dpa

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