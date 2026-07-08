Multitalent Levy singt bei der Schlössernacht

Dresden - Von der TV-Show zur Schlössernacht : Kreuzschüler Levy Müller (13) schaffte es bis ins Finale der Castingshow "The Voice Kids" , sahnte ebenfalls beim Landes- und Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" erste Plätze ab.

Der Dresdner Levy Müller (13) gehörte zu den Finalisten der 2026er-Staffel "The Voice Kids". © JOYN/Richard Hübner

Nun ist er live bei der 16. Schlössernacht am 25. Juli dabei.

Auf der Bühne am Schweizerhaus ist Levy bei den drei Auftritten (ab 18.45/20.15/21.45 Uhr) von Profimusiker Mazze Wiesner (41) mit je einem Song zu erleben.