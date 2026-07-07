Poesie auf der Hauptstraße: Heute startet der Schaubudensommer

Dresden - Straßen-Kleinkunst und Kuriositäten, Akrobatik, Musik und Poesie: Einmal mehr macht der Schaubudensommer von Dienstag bis Donnerstag die Hauptstraße zwischen Jorge-Gomondai-Platz und Goldenem Reiter für drei Tage zu einer Zaubermeile unter freiem Himmel.

Markenzeichen des Schaubudensommers: Die fantasievollen "Himmelswaben" der chilenischen Künstler Muriel & César. © Amac Garbe

Der Schaubudensommer hat sich gehäutet und über die vergangenen Jahre verändert. Was geblieben ist, sind die "Himmelswaben" des chilenischen Künstler-Duos Muriel Cornejo und César Olhagaray - flirrende textile Installationen an den Stämmen und in den Baumkronen der Hauptstraßenplatanen.

Diese Kunstwerke hatten schon das Areal des Schaubudensommers im Hof hinter der Scheune an der Alaunstraße überspannt, wo das Spektakel 1998 mal begann.

Klar, die namensgebenden Buden gibt es nicht mehr. Der Schaubudensommer wurde niedrigschwelliger, lockt Neugierige seit Jahren ohne Eintrittspreise gegen Hutspende und erreicht so ein größeres Publikum - auch wenn manche Fans das Jahrmarkt-Flair der Scheunen-Jahre vermissen mögen.

Mit Beginn der Scheuen-Sanierung musste das Festival weichen, etablierte sich auf der Hauptstraße. Gleichzeitig übernahm Heiki Ikkola, Schaubuden-Ko-Direktor neben Helmut Raeder, die Leitung des Societaetstheaters, das ebenfalls wegen Umbaumaßnahmen nach draußen zog.