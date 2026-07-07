Spendenaktion gestartet: Kulturcafé "Tag2wo" vor dem Aus

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Das "Tag2wo Vortagsbäckerei & Kulturcafé" in Dresden hat finanzielle Probleme und hofft nun auf Spenden.

Von Nele Birkholz

Dresden - Bei Gitarrenmusik, Kuchen und Fair-Trade-Kaffee wird hier gern zusammengesessen und gequatscht. Neben Backwaren vom Vortag gibt es im "Tag2wo"-Bäcker (Ecke Kamenzer Straße/Bischofsweg) Vorträge, Konzerte und Workshops. Jetzt bitten Inhaber Pepe Kirchhoff (30) und seine zwei Mitstreiter Tommi Przybysz (40) und Lorenz Klewe (24) um Hilfe: Das Geschäft steht vor dem Aus.

Gelebte Sozialkultur: Gemeinsam wird hier auf zusammengewürfelten Bänken und Stühlen musiziert und gequatscht.
Gelebte Sozialkultur: Gemeinsam wird hier auf zusammengewürfelten Bänken und Stühlen musiziert und gequatscht.  © Petra Hornig

Schon bei der Übernahme des Ladens 2023 hatte Pepe eine klare Vision: "Ich wollte einen Ort schaffen, an dem jeder hinkommen kann, unabhängig von Religion, Hautfarbe oder Alter."

Ausschließlich "regionale und klimafreundliche Produkte" vom Vortag werden hier zu fairen Preisen angeboten. "Brot braucht jeder, und Kuchen liebt jeder", witzelt Pepe.

"Wer kann, bezahlt zwei Euro mehr für seinen Kaffee. So bekommt jemand mit schmalem Geldbeutel auch ein Heißgetränk", erklärt er das Konzept des Cafés. Im Winter steht das Lokal auch als Wärmeort für Obdachlose, hier liebevoll "Straßengeister" genannt, zur Verfügung.

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Doch wegen extrem gestiegener Einkaufs- und Mietkosten schreibt der Bäcker inzwischen rote Zahlen. Ein kaputtes Lastenfahrrad und eine Siebträgermaschine, die bald den Geist aufgibt, kommen noch obendrauf.

"Jeder Gegenwind wird für unser kleines Café ein Orkan", betont Tommi. "Aber wir sehen es nicht ein, unser Konzept zu ändern."

Neben erhöhten Mietkosten treibt die reparaturbedürftige Kaffeemaschine die Geldsorgen in die Höhe.
Neben erhöhten Mietkosten treibt die reparaturbedürftige Kaffeemaschine die Geldsorgen in die Höhe.  © Petra Hornig
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Tommi Przybysz (40), Lorenz Klewe (24) und Pepe Kirchhoff (30, v.l.) hoffen, dass die Gründung eines Vereins die Zukunft ihres Kulturcafés sichern kann.
Tommi Przybysz (40), Lorenz Klewe (24) und Pepe Kirchhoff (30, v.l.) hoffen, dass die Gründung eines Vereins die Zukunft ihres Kulturcafés sichern kann.  © Petra Hornig

Wer das Kulturcafé unterstützen will, kann eine Spende abgeben

Die Lösung: Verein gründen und an das Café angliedern. "Dann bekämen wir durch den monatlichen Beitrag der Mitglieder mehr finanzielle Stabilität. Gleichzeitig bekommen die Förderer Vergünstigungen übers Jahr hinweg."

Wer das Kulturcafé unterstützen will, kann unter gofund.me/07a16e068 eine Spende abgeben. "Jeder Euro zählt", versichert Pepe.

Titelfoto: Fotomontage: Petra Hornig

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