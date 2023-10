Dresdner Influencerin nimmt an Fetisch-Show teil: Mit diesem Detail sorgt sie selbst für Aufsehen!

Ist am Montag in der neuen Fetisch-Show "Playdate" zu sehen: Influencerin Lyn Künstner (32) aus Dresden. © Montage: Lyn Künstner

"Die hatten dort natürlich auch Statisten vor Ort, viele von ihnen in Latex-Anzügen", berichtete die Influencerin. "Eine von ihnen war ganz in Lack und Leder gekleidet, was ich ja sowieso schon mag, und sie hatte dann noch so GEILE Schuhe an!"

Die beiden seien sofort ins Gespräch gekommen, wobei offenbar auch Lyn Eindruck hinterließ. "Sie fanden ja, dass meine Fingernägel (Länge: fast fünf Zentimeter) auch zu einem Fetisch passen würden."

Die Dresdnerin machte sich nach den Dreharbeiten gleich auf die Suche nach den schicken Tretern. "Sie konnte mir leider nicht sagen, wo genau sie sie bekommen hat. Die einzige Info war: Amazon. Ich habe mich natürlich dumm und dämlich gesucht." Bisher allerdings vergebens, wie Lyn traurig mitteilte.

"Falls jemand die Schuhe erblickt und weiß, wo ich sie finde, kann er mir gern Bescheid geben."