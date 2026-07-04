Sie kämpft beim ersten Stadionkonzert mit den Tränen: Nina Chuba bringt 30.000 Fans in Dresden zum Beben

Dresden - Wer war wieder da? Nina Chuba ! Im Rudolf-Harbig-Stadion spielte die 27-Jährige am Freitagabend ihr erstes Stadionkonzert überhaupt - und zeigte sich dabei den gesamten Abend über sichtlich emotional.

Nina Chuba (27) spielte am Freitagabend ihr erstes Stadionkonzert überhaupt und brachte über 30.000 Fans zum Beben. © Eric Münch

Immer wieder kämpfte die Sängerin mit den Tränen. Besonders bei ihrem Song "Unsicher" wurde deutlich, wie viel ihr dieser Abend bedeutete. Sie erzählte, wie dankbar sie gewesen sei, vor einem ausverkauften Stadion auftreten zu dürfen.

Vor rund vier Jahren habe sie ihr erstes Konzert in Dresden gespielt - damals vor gerade einmal 80 Personen. Jetzt konnte sie das gesamte Stadion füllen!

Denn über 30.000 Fans reisten nach Dresden und strömten in das ausverkaufte Stadion - die Vorfreude war ihnen schon lange vor Beginn ins Gesicht geschrieben!

Doch bevor die "Mangos mit Chili"-Interpretin die Bühne betrat, heizte der Support-Act "Blond" den Menschen ordentlich ein.

Diese waren bereits in der vergangenen Woche als Vorband der Chemnitzer Band "Kraftklub" im selben Stadion aufgetreten - diesmal allerdings bei deutlich angenehmeren Temperaturen.

Pünktlich um 20 Uhr war es dann endlich so weit: Die Musik erklang, Nebel stieg aus der Bühne auf und der Vorhang fiel - dahinter Nina Chuba, die von Tausenden kreischenden Fans erwartet wurde.

Mit ihrem Hit "NINA" eröffnete sie die Show und legte zusammen mit ihren Tänzerinnen eine eindrucksvolle Performance hin. Anschließend begrüßte sie das Publikum mit den Worten: "Ich freue mich so sehr, heute hier zu sein und in diesem Stadion spielen zu dürfen, vor allem in dieser Stadt! Danke, dass ihr hier seid!"