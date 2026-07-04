Neue Meissen-Schau mit Dynamo-Schätzen: Wenn Fußball auf Porzellan trifft

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Toooor - "Kunst trifft Kurve". Bis 31. August ist Dynamo-Begeisterung nicht nur im Stadion, sondern auch in der Porzellanmanufaktur Meißen zu erleben.

Von Katrin Koch

Dresden - Toooor - "Kunst trifft Kurve". Bis 31. August ist Dynamo-Begeisterung nicht nur im Stadion, sondern auch in der Porzellanmanufaktur Meißen zu erleben. Eine kleine, aber feine Kabinettausstellung widmet sich ab Samstag der Kooperation mit den schwarz-gelben Rasenhelden, die in der Saison 2025/26 im Zwiebelmuster-Trikot gespielt haben.

Marketing-Managerin Annika Koch (42) zeigt im Malsaal der Manufaktur das Erfolgstrikot.
Marketing-Managerin Annika Koch (42) zeigt im Malsaal der Manufaktur das Erfolgstrikot.  © Steffen Füssel

Das Muster war dezent (und ohne Farbe) in den gelben Trikotstoff sowohl von Mannschafts- als auch Fantrikots geprägt worden. Über 40.000 Trikots wollten die Fans haben - "so viele Trikots wie noch nie in der Geschichte des Vereins", freut sich Manufaktursprecherin Annika Koch (42) über die erfolgreiche Kooperation.

Doch nicht nur das Erfolgstrikot ist zu sehen, sondern auch einige der insgesamt 18 vorausgegangenen Entwürfe. Außerdem in den Vitrinen: das aktuelle Aufwärm-Trikot mit einem Mix aus sechs Meissen-Dekoren und zwei Sondertrikots.

Das Schwarze ist dem Gedenken an Dixie Dörner († 2022) gewidmet, das Schwarz-Gelbe mit aufgedruckten Meissen-Dekoren tragen die Spieler als Statement gegen Rassismus.

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Das allererste, dunkelrote Trikot von 1953 darf natürlich nicht fehlen.

Das geprägte Zwiebelmuster auf dem Dynamo-Trikot.
Das geprägte Zwiebelmuster auf dem Dynamo-Trikot.  © Steffen Füssel
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Per Hand wird das Zwiebelmuster vor dem zweiten Brand auf das Porzellan gemalt.
Per Hand wird das Zwiebelmuster vor dem zweiten Brand auf das Porzellan gemalt.  © Steffen Füssel
Porzellanmalerin Silke Hecker (52) muss besonders vorsichtig sein. Bei der Unterglasurmalerei ist der sogenannte Scherben besonders zerbrechlich.
Porzellanmalerin Silke Hecker (52) muss besonders vorsichtig sein. Bei der Unterglasurmalerei ist der sogenannte Scherben besonders zerbrechlich.  © Steffen Füssel

Sonderführung gewährt exklusiven Blick hinter die Kulissen

Dynamo steckt an: Marketing-Managerin Annika Koch (42, r.) und Stiftungs-Kuratorin Susanne Bochmann (50) kickern um den Sieg.
Dynamo steckt an: Marketing-Managerin Annika Koch (42, r.) und Stiftungs-Kuratorin Susanne Bochmann (50) kickern um den Sieg.  © Steffen Füssel

"Ihm haben wir zwei Bildplatten zur Seite gestellt, wie sie vor über 70 Jahren in der Manufaktur gefertigt wurden", so Annika Koch.

"Tooor", schreit es hinter ihr. Der Tischkicker darf von Besuchern genutzt werden, bringt Stadionfeeling ins Museum.

Wer angesteckt wird, kann bei der Sonderführung "Auf den Spuren des Trikots" einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Manufaktur werfen.

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Auch in den Malsaal, wo das Zwiebelmuster auf Porzellan trifft. Die Kabinettschau "Kunst trifft Kurve" ist täglich 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Titelfoto: Steffen Füssel

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