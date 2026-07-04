Neue Meissen-Schau mit Dynamo-Schätzen: Wenn Fußball auf Porzellan trifft

Dresden - Toooor - "Kunst trifft Kurve". Bis 31. August ist Dynamo -Begeisterung nicht nur im Stadion, sondern auch in der Porzellanmanufaktur Meißen zu erleben. Eine kleine, aber feine Kabinettausstellung widmet sich ab Samstag der Kooperation mit den schwarz-gelben Rasenhelden, die in der Saison 2025/26 im Zwiebelmuster-Trikot gespielt haben.

Marketing-Managerin Annika Koch (42) zeigt im Malsaal der Manufaktur das Erfolgstrikot. © Steffen Füssel

Das Muster war dezent (und ohne Farbe) in den gelben Trikotstoff sowohl von Mannschafts- als auch Fantrikots geprägt worden. Über 40.000 Trikots wollten die Fans haben - "so viele Trikots wie noch nie in der Geschichte des Vereins", freut sich Manufaktursprecherin Annika Koch (42) über die erfolgreiche Kooperation.

Doch nicht nur das Erfolgstrikot ist zu sehen, sondern auch einige der insgesamt 18 vorausgegangenen Entwürfe. Außerdem in den Vitrinen: das aktuelle Aufwärm-Trikot mit einem Mix aus sechs Meissen-Dekoren und zwei Sondertrikots.

Das Schwarze ist dem Gedenken an Dixie Dörner († 2022) gewidmet, das Schwarz-Gelbe mit aufgedruckten Meissen-Dekoren tragen die Spieler als Statement gegen Rassismus.

Das allererste, dunkelrote Trikot von 1953 darf natürlich nicht fehlen.