Pontonbühne mitten im Fluss: Weiße Flotte plant Orchester-Konzert in der Elbe
Dresden - Mit einem Mega-Event, das Dresden noch nie erlebt hat, feiert die Weiße Flotte im nächsten Jahr ihren 190. Geburtstag. Am 5. September wird die Elbe vor der historischen Altstadt-Kulisse zur Bühne für das gewaltige Live-Konzert-Lichtspektakel "Elbzauber".
In Zusammenarbeit mit Regisseur Thomas Reiche (51) und den Filmnächten am Elbufer (Pan GmbH) zaubert die Flotte ein zweistündiges Open-Air-Erlebnis auf den Fluss.
Es vereint Darbietungen auf der Bühne der Filmnächte, an Bord von vier Schiffen und auf einem Ponton. Auf der Pontonbühne mitten im Fluss wird ein 20 mal 10 Meter umfänglicher Kubus mit einer Höhe von fünf Metern mit vier LED-Flächen aufgebaut.
Auf dessen Dach und auf der Filmnächte-Bühne musiziert das 50-köpfige Babelsberger Filmorchester.
Weitere Stargäste komplettieren das Programm. "Sopranistin Camilla Nylund ist darunter. Weitere Stars werden noch bekannt gegeben", verspricht Reiche.
Auf dem Filmnächte-Areal kann das Spektakel verfolgt werden
"Der Elbzauber interpretiert den Fluss als kulturellen Raum neu und verbindet historische Dampfschifffahrt mit Musik und Lichtkunst", so Flottenchef Stefan Bloch (45).
"Vor der historischen Kulisse der Altstadt und umgeben von den Schaufelraddampfern 'Dresden' und 'Leipzig' sowie den beiden Salonschiffen entsteht ein außergewöhnlicher Aufführungsort, der die Flusslandschaft in das Gesamterlebnis einbindet." Kurz: "Nach dem Brücken-Einsturz wollen wir so richtig auf den Putz hauen", verspricht Filmnächte-Chef Matthias Pfitzner (58).
Auf dem Filmnächte-Areal kann das Spektakel (20-22 Uhr) von 3500 Gästen verfolgt werden.
Ticketpreis: 95 Euro. 300 Tickets (ab 160 Euro) gibt es für die Dampfer, 600 Tickets (ab 200 Euro) für die Salonschiffe. Auf den Schiffen wird ab 18 Uhr ein Menü serviert, schließt sich nach der Show eine 90-minütige Schifffahrt an.
Infos/Tickets unter: www.elbzauber.live
Titelfoto: Bildmontage: picture alliance / ROLAND SCHLAGER / APA / picturedesk.com, PR Made with Google AI