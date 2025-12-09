Pontonbühne mitten im Fluss: Weiße Flotte plant Orchester-Konzert in der Elbe

Dresden - Mit einem Mega-Event, das Dresden noch nie erlebt hat, feiert die Weiße Flotte im nächsten Jahr ihren 190. Geburtstag. Am 5. September wird die Elbe vor der historischen Altstadt-Kulisse zur Bühne für das gewaltige Live-Konzert-Lichtspektakel "Elbzauber".

Laden zum Mega-Event ein: Flottenchef Stefan Bloch (45, v.l.), Filmnächte-Geschäftsführer Matthias Pfitzner (58), Regisseur Thomas Reiche (51) und Flottenchefin Astrid Rockel (45). © Holm Helis

In Zusammenarbeit mit Regisseur Thomas Reiche (51) und den Filmnächten am Elbufer (Pan GmbH) zaubert die Flotte ein zweistündiges Open-Air-Erlebnis auf den Fluss.

Es vereint Darbietungen auf der Bühne der Filmnächte, an Bord von vier Schiffen und auf einem Ponton. Auf der Pontonbühne mitten im Fluss wird ein 20 mal 10 Meter umfänglicher Kubus mit einer Höhe von fünf Metern mit vier LED-Flächen aufgebaut.

Auf dessen Dach und auf der Filmnächte-Bühne musiziert das 50-köpfige Babelsberger Filmorchester.

Weitere Stargäste komplettieren das Programm. "Sopranistin Camilla Nylund ist darunter. Weitere Stars werden noch bekannt gegeben", verspricht Reiche.