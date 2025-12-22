Ran an die Stäbchen! Neuer Japaner lockt mit Sashimi-Boot

Takahiko Takamatsu führt das Restaurant Tsubaki im Obergeschoss des Hilton.

Von Katrin Koch

Dresden - Japan ist bekannt für seine prächtige Kirschblüte. Aber noch eine andere Pflanze steht sinnbildlich für das Land der aufgehenden Sonne: die Kamelie. Nach ihr ist das neue japanische Restaurant "Tsubaki" im Hotel Hilton in Dresden benannt.

Sushi-Koch Jun Harada (38) bereitet den Reis für die leckeren Röllchen zu.
Sushi-Koch Jun Harada (38) bereitet den Reis für die leckeren Röllchen zu.  © Petra Hornig

Vor zwei Wochen wurde das "Tsubaki" von Takahiko Takamatsu eröffnet.

"Vor 27 Jahren hat an diesem Ort Herr Ogura sein gleichnamiges, authentisches japanisches Restaurant eröffnet. Wir setzen diese Tradition fort", so der Frankfurter Inhaber Tetsuo Takamatsu, sein Bruder Takahito führt das Lokal (48 Plätze).

Der in Osaka geborene Takahiko bringt Sushimeister Jun Harada aus Kyushu mit - und viele Spezialitäten.

"Es gibt Vor- und Hauptspeisen, wie sie in japanischen Haushalten gegessen werden, so wie Chirashi Sushi, Tofusalat, Onigiri oder gegrillter Gelbschwanz", macht Takamatsu Appetit.

Besonders stolz ist er auf sein Sashimi-Boot mit Fisch und Meeresfrüchten (80 Euro) für bis zu vier Personen. Für Frische sorgt Eis im Unterdeck des Bootes.

Ein kleines Wunder erlebt, wer Sake bestellt. Wird er in die Schale gegossen, erblüht auf deren Grund ein Kirschbaum.

"Tsubaki" will Öffnungszeiten an der Nachfrage orientieren

Das "Tsubaki" hat donnerstags bis montags von 18.30 bis 21.30 Uhr geöffnet, an den Wochenenden auch mittags von 12 bis 14 Uhr. "So starten wir, aber wir werden unsere Öffnungszeiten an die Nachfrage anpassen", verspricht Takamatsu.

Auch die noch vom Vorgänger vorhandenen Tischgrills sollen wieder angeheizt werden.

