Die schillerndste Nacht des Jahres: SemperOpernball berauscht im Dreivierteltakt

Der SemperOpernball in Dresden war wieder ein rauschendes Fest. Zahlreiche Promis feierten mit, darunter Günther Jauch, Simone Thomalla oder Christian Friedel.

Von Katrin Koch

Dresden - Stars auf der Bühne, Promis auf dem roten Teppich, 2000 Gäste in der Semperoper, Tausende auf dem Theaterplatz - so feierte Dresden den SemperOpernball unter dem Motto "Film ab!". Die rauschendste Nacht des Jahres wurde zum ersten Mal von einem Trio moderiert: "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (61), TV-Moderatorin Annika Lau (46) und ihr Kollege Marco Schreyl (52, Ballgeflüster) führten durchs Programm.

Annika Lau (46) und Joachim LLambi (61) führten als Moderatoren durch den Abend. © Stefan Häßler Viele bekannte Gesichter aus Kultur, Wirtschaft und Politik ließen sich das Sehen-und-gesehen-werden-Spektakel nicht entgehen, u.a. "Tagesthemen"-Sprecher Ingo Zamperoni (51), Sängerin Stefanie Hertel (46), die Influencerinnen Cathy Hummels (38) und Annika Gassner (38), die Schauspieler Simone Thomalla (60) und Malick Bauer (35), "Tatort Dresden"-Kommissarin Cornelia Gröschel (38), Karat-Sänger Claudius Dreilich (55), OB Dirk Hilbert (54). MP Michael Kretschmer (50) eröffnete den Ball. "Wer wird Millionär"-Quizmaster Günther Jauch (69) brachte seine Riesling-Weine mit. Die Stars des Abends aber waren die drei Preisträger - allen voran Schauspielerin Iris Berben (75). Sie wurde mit dem Choros Award für ihr Engagement gegen Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus ausgezeichnet. Dresden Kultur & Leute Jahrhundertealte Tradition: Dresden feiert Mitte Februar Elbvenezianischen Carneval "Einen Preis zu erhalten, der Verständigung und gesellschaftlichen Dialog feiert, bedeutet mir viel", so Berben.

Etwas Pyro gehört nun mal zur Party ... © Thomas Türpe

Auch TV-Kommissarin Cornelia Gröschel (38, l.), Influencerin Annika Gassner (38, M.) und Schauspielerin Iris Berben (75) lächelten auf dem roten Teppich. © Montage: Stefan Häßler (3)

TV-Star Christian Friedel unterbrach Dreharbeiten in Indien für Ballnacht

Auch Schauspieler Christian Friedel (46) sahnte einen der drei Choros Awards ab. © Stefan Häßler Schauspieler und "Babylon Berlin"-Serienstar Christian Friedel (46) erhielt den Preis in der Kategorie Kultur - Friedel ist seit über 15 Jahren eng mit der Dresdner Kulturszene und dem Staatsschauspiel verbunden. Als echter Tanz-Fan freute er sich auf seinen ersten Opernball, für den er sogar Dreharbeiten in Indien unterbrach. Mit dem mit 5000 Euro dotierten Choros-Nachwuchspreis wurde Valerie Eickhoff (29), Mezzosopranistin an der Semperoper und vorjährige Opus-Klassik-Preisträgerin, ausgezeichnet. Dresden Kultur & Leute Vom Nebelmeer ins Scheinwerferlicht: Dresdner Schüler Levy stürmt die Fernsehbühne "Dresden ist für mich ein Ort, an dem Oper gelebt wird, und der Award ist für mich große Ehre und Ansporn zugleich."

Mittlerweile Stammgäste: Ministerpräsident Michael Kretschmer (50) und Ehefrau Annett Hofmann. © Stefan Häßler

Semperoper wurde mit rund 13.000 roten Blüten dekoriert