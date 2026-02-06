Die schillerndste Nacht des Jahres: SemperOpernball berauscht im Dreivierteltakt
Dresden - Stars auf der Bühne, Promis auf dem roten Teppich, 2000 Gäste in der Semperoper, Tausende auf dem Theaterplatz - so feierte Dresden den SemperOpernball unter dem Motto "Film ab!". Die rauschendste Nacht des Jahres wurde zum ersten Mal von einem Trio moderiert: "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (61), TV-Moderatorin Annika Lau (46) und ihr Kollege Marco Schreyl (52, Ballgeflüster) führten durchs Programm.
Viele bekannte Gesichter aus Kultur, Wirtschaft und Politik ließen sich das Sehen-und-gesehen-werden-Spektakel nicht entgehen, u.a. "Tagesthemen"-Sprecher Ingo Zamperoni (51), Sängerin Stefanie Hertel (46), die Influencerinnen Cathy Hummels (38) und Annika Gassner (38), die Schauspieler Simone Thomalla (60) und Malick Bauer (35), "Tatort Dresden"-Kommissarin Cornelia Gröschel (38), Karat-Sänger Claudius Dreilich (55), OB Dirk Hilbert (54).
MP Michael Kretschmer (50) eröffnete den Ball. "Wer wird Millionär"-Quizmaster Günther Jauch (69) brachte seine Riesling-Weine mit.
Die Stars des Abends aber waren die drei Preisträger - allen voran Schauspielerin Iris Berben (75). Sie wurde mit dem Choros Award für ihr Engagement gegen Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus ausgezeichnet.
"Einen Preis zu erhalten, der Verständigung und gesellschaftlichen Dialog feiert, bedeutet mir viel", so Berben.
TV-Star Christian Friedel unterbrach Dreharbeiten in Indien für Ballnacht
Schauspieler und "Babylon Berlin"-Serienstar Christian Friedel (46) erhielt den Preis in der Kategorie Kultur - Friedel ist seit über 15 Jahren eng mit der Dresdner Kulturszene und dem Staatsschauspiel verbunden.
Als echter Tanz-Fan freute er sich auf seinen ersten Opernball, für den er sogar Dreharbeiten in Indien unterbrach.
Mit dem mit 5000 Euro dotierten Choros-Nachwuchspreis wurde Valerie Eickhoff (29), Mezzosopranistin an der Semperoper und vorjährige Opus-Klassik-Preisträgerin, ausgezeichnet.
"Dresden ist für mich ein Ort, an dem Oper gelebt wird, und der Award ist für mich große Ehre und Ansporn zugleich."
Semperoper wurde mit rund 13.000 roten Blüten dekoriert
Bei allem Vergnügen - der Charity-Gedanke kam nicht zu kurz. Sowohl in der Oper als auch auf dem Theaterplatz wurden Spenden zugunsten des Sächsischen Kinderpalliativzentrums gesammelt, das Kinder mit schweren lebensverkürzenden Erkrankungen und ihre Familien begleitet.
"Ziel der Spendenaktion ist es, mit 150.000 Euro die Stelle einer psychosozialen Fachkraft für drei Jahre zu sichern", so Andreas Sperl, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Hochschulmedizin Dresden. Dafür werden am Samstag (7 bis 10 Uhr) auch die Blumenarrangements der Ballnacht in der Schinkelwache verkauft.
Immerhin hatte die Florale Manufaktur Schröter aus Cunewalde die Oper mit insgesamt rund 13.000 roten Blüten dekoriert, darunter 4000 Rosen, 2000 Nelken und 1000 Amaryllen.
Mit ähnlichen Zahlen können nur die Caterer, Sternekoch Stefan Hermann (55) & Sommelier Jens Pietzonka (52), aufwarten. Auf deren Einkaufsliste standen u. a. 500 Flaschen Champagner, 3000 Flaschen Wein und Sekt, 100 Kilo Saibling, 100 Kilo Hummer, 2,5 Kilo Kaviar, 1000 Austern, 100 Kilo Currywurst, 3,5 Kilo Perigord-Trüffel.
In vier 40-Tonnen-Lastern bugsierten sie Zutaten und Equipment - darunter 10.000 Gläser und 10.000 Geschirrteile - in die Oper.
