Requiem mit Video- und Lichtinstallation: Echo-Preisträger plant das ganz große Ding in der Kreuzkirche

Dresden - Vier große Dresdner Namen - ein Konzert. Am 9. Februar erklingt in der Kreuzkirche zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren das "Requiem A". Komponiert von Sven Helbig (57), gespielt von der Staatskapelle, gesungen von Opernstar René Pape (60) und dem Kreuzchor.

"Auch ich werde dann das Zusammenspiel das erste Mal erleben", sagt Helbig, der seit 20 Jahren mit dem britischen Pop-Duo Pet Shop Boys zusammenarbeitet, mit ihnen auch die Hochhaussinfonie an der St. Petersburger Straße inszenierte. Der Kunstpreisträger der Stadt gründete die Dresdner Sinfonie, arrangiert und produziert auch für Rammstein, Snoop Dogg, Polarkreis 18.

Denn die Wirkung des Requiems inklusive elektronischen Klängen, Video- und Lichtinstallation wird sich erst in der Probewoche vor der Uraufführung allen rund 160 Beteiligten entfalten.

In der Kreuzkirche wird das "Requiem A" uraufgeführt. © Oliver Killig

Um die richtigen Worte, auch die über Schuld, zu seiner Musik zu finden, hat Helbig nicht nur viel gelesen, er ist dafür über die Alpen gewandert, verbrachte Zeit an der Ostsee und hat in Rom einen Lateinprofessor getroffen.

Gesungen werden seine Texte von Ex-Kruzianer René Pape und dem Kreuzchor. "Keiner unserer Kreuzschüler hat zum Glück je einen Krieg erlebt, aber sie spüren, dass es ihn gibt", sagt Lehmann. "Deshalb ist es uns wichtig, jungen Menschen das Gefühl des Aufbruchs, der Versöhnung und der Menschlichkeit mit auf den Weg zu geben."

Das "Requiem A" wird am 9. Februar (17 Uhr) in der Kreuzkirche uraufgeführt. Es erklingt nach der Trauermotette "Wie liegt die Stadt so wüst" von Rudolf Mauersberger (†1971) und Glockengeläut.

Tickets (ab 10 Euro) gibt's bei Etix. Arte zeichnet das Gedenkkonzert auf. Es wird am 8. Mai ausgestrahlt - an diesem Tag erklingt das Requiem auch auf dem Heldenplatz in Wien und wird live vom ORF übertragen.