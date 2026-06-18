Von Nashörnern zum Neumarkt: Warum Inka (19) Namibia gegen einen Dresdner Gastro-Job tauscht

Dresden - Die Neumarkt-Gastwirtschaften "Augustiner" und "1328" sind so international wie nie. In beiden Lokalen arbeiten unter der Geschäftsführung von Mary und Herbert Berger 111 Mitarbeiter aus 22 Nationen in Küche und Service. Jüngster "Nachschub": Inka Walter (19) aus Namibia.

Mit der Ente von Schwester Pia und Nationalflagge ist Inka Walter von Namibia nach Dresden gereist. © Eric Münch

"Die Familie meiner Mutter ist nach dem Ersten Weltkrieg nach Namibia ausgewandert. Mein Vater dagegen ist in Dresden geboren. In der Schweiz haben sich meine Eltern kennengelernt. Seit 2001 managen beide eine Lodge samt Farm in Namibia - das war bis vor drei Monaten ein Zuhause", erzählt Inka.

"Ich bin also mit Spitz- und Breitmaul-Nashörnern, Giraffen, Zebras und Antilopen aufgewachsen."

Und mit viel Bildung. "Ich habe in Namibia eine deutsche Privatschule samt Internat besucht. Vier Fahrstunden von unserer Lodge entfernt. Mit dem klaren Ziel, in Deutschland zu studieren.

Betriebswirtschaft oder Jura vielleicht. Denn in Namibia gibt es nur eine Uni und die ist nicht besonders gut." Seit drei Monaten ist Inka nun wieder in Dresden, wo die Familie bis heute Wurzeln hat.