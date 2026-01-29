Psychologin Lisa päppelt Tauben im Schlafzimmer auf

Dresden - Als Psychologin Lisa Schädtler (32) im September ihr Studium beendet hatte, wollte sie etwas Sinnvolles tun. Am liebsten ein Ehrenamt mit Tieren . Dass sie wenig später verletzte Tauben in ihrer Wohnung pflegt, hätte sie da noch nicht gedacht.

Für Lisa Schädtler (32) ist wichtig: Stadttauben wie "Franz" (4) galten früher als Haustiere und sind nun schlichtweg obdachlos. © Norbert Neumann

"Erst hatte ich an Katzen gedacht. Dann hab ich aber einen Tauben-Podcast gehört und erfahren, wie schlecht es ihnen geht", erinnert sich die 32-Jährige.

Als sie dann eine tote Taube auf der Straße findet, war für sie klar: Sie will sich den unbeliebten Vögeln widmen.

Dabei liegt der Psychologin die Nähe zu Tieren sowieso in den Genen: "Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, deshalb hatte ich allgemein keine Probleme mit Tieren."

Also begleiten nun, neben Hauskatze Lilly (13), immer wieder Stadttauben den Alltag der jungen Frau. Ende November zog Lisas erster Schützling "Giselle" mit einer Flügelverletzung bei ihr ins Schlafzimmer ein.