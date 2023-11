Sarrasani-Premiere mit Promigästen: Schöne Satin stiehlt ihrem Papa die Show!

Dresden - Wer stiehlt André Sarrasani (51) in seiner eigenen Show die Show? Tochter Satin (19)! Sie ist die Überraschung in der Dinnershow "Showtime", die am Dienstag am ElbePark mit rund 350 Gästen Premiere feierte. Der neue tierische Star auf der Bühne: Ente Elvis verzaubert statt Tigerdame Kaya beim "Verwinde-Trick".