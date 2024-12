Sarrasani verzaubert Senioren in Dresdner Altersheim

Zum Abschluss präsentierten sich noch einmal alle Künstler und sangen mit den Senioren gemeinsam "Feliz Navidad". © Steffen Füssel

Die Vorstellung weckte bei vielen der rund 40 Senioren schöne Erinnerungen. "Ich war früher schon als Kind im Zelt", erzählte ein Bewohner sichtlich bewegt.

Für Katharina Schleicher (37), die Leiterin der Residenz, war die Show ein Volltreffer: "Es ist eine supertolle Geschichte, weil gerade die älteren Leute Sarrasani mit Dresden verbinden."

Den krönenden Abschluss bildete ein gemeinsames Weihnachtslied: Sarrasanis Tochter Satin (19) stimmte "Feliz Navidad" an und brachte die Senioren endgültig in festliche Stimmung.

Auch am heutigen Dienstag wird der Magier mit seinen Künstlern nochmal in einem Wohnheim auftreten. Diesmal in der Pflegeresidenz an der Budapester Straße.