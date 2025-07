"Schlager am Elbufer"-Fans können Kindern Weihnachten versüßen

Dresden - Jetzt schon an Weihnachten denken - und Kugeln verschenken! Ganz besondere gibt es am Freitag, dem 11. Juli 2025 beim "Schlager am Elbufer" mit Anthony Weihs, Dirk Leandro und Bodo Gießner. Wer sie für eine Mindestspende von 10 Euro erwirbt, ermöglicht einem sozial benachteiligten Kind eine tolle Weihnachtsfeier.