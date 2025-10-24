Schnapszahl-Jubiläum: Dresdner Sänger Thomas Stelzer hat Grund zum Feiern

Der Dresdner Musiker Thomas Stelzer fiebert einem ganz besonderen Jubiläum entgegen.

Von Katrin Koch

Dresden - Der Dresdner Musiker Thomas Stelzer (61) fiebert einem ganz besonderen Jubiläum entgegen

Seinen 60. Geburtstag feierte Thomas Stelzer mit einem Konzert in der Freilichtbühne Junge Garde.
Der Pianist und Sänger feiert seinen 3333. Bühnenauftritt mit musikalischen Gästen - mit einem Konzert am 31. Oktober in Dresden (Alter Schlachthof).

Seit über 45 Jahren begeistert Stelzer als "rauchige Bluesröhre", mit Boogie-Woogie, Rock und Swing.

Als "Thomas Stelzer & Friends" ist er regelmäßig auf Tour und begeistert mit seinem unverwechselbaren Stil ein immer größer werdendes Publikum.

Was er auf und hinter der Bühne schon erlebt hat, ist in seinem Buch "... viel erlebt." (2022) nachzulesen. Zu hören gibt es Stelzer auf zwei CDs: "Fufftsch" und "Säsch'", die zu seinen runden Geburtstagen erschienen sind.

