Schnapszahl-Jubiläum: Dresdner Sänger Thomas Stelzer hat Grund zum Feiern

Dresden - Der Dresdner Musiker Thomas Stelzer (61) fiebert einem ganz besonderen Jubiläum entgegen

Seinen 60. Geburtstag feierte Thomas Stelzer mit einem Konzert in der Freilichtbühne Junge Garde. © Imago/Andreas Weihs

Der Pianist und Sänger feiert seinen 3333. Bühnenauftritt mit musikalischen Gästen - mit einem Konzert am 31. Oktober in Dresden (Alter Schlachthof).

Seit über 45 Jahren begeistert Stelzer als "rauchige Bluesröhre", mit Boogie-Woogie, Rock und Swing.

Als "Thomas Stelzer & Friends" ist er regelmäßig auf Tour und begeistert mit seinem unverwechselbaren Stil ein immer größer werdendes Publikum.