Seiltanz über den Welten: Nobelpreisträger Orhan Pamuk mit Schau und Buch für Dresden

Die Schau geht zurück auf Pamuks Roman "Das Museum der Unschuld" (2008). Darin erzählt er die zum Scheitern verurteilte Liebesgeschichte des 30-jährigen Kemal und seiner jüngeren Cousine Füsun. Nach deren Tod entwickelt Kemal eine Sammelbesessenheit für Alltagsgegenstände, die er in ihrem ehemaligen Haus ausstellt. 2012 richtete Pamuk in Istanbul das gleichnamige "Museum der Unschuld" ein, in dem selbst gesammelte Objekte in Vitrinen arrangiert, einem lebendigen Museum.

So zeigt etwa die Arbeit "Ich, der Seiltänzer" (2023) eine solche Figur über einem chinesischen Hund aus der Porzellansammlung und dem Bild "Hund, kleinwüchsiger Mann und Junge" von Johannes Fijt (1611-1661). Es gehe darum, schreibt Pamuk, nicht zwischen den Kunstauffassungen des Westens und des Ostens in die Tiefe zu stürzen.

Installationen in Vitrinen: Der Autor hat seinen Spitznamen "Krähe" in "Krähe und der Friedhof" (2023) verewigt. © Petra Hornig

So beschäftige er sich in seinem Roman "Das neue Leben" (1994) mit der Darstellung islamischer Engelsdarstellungen in Rilkes "Duineser Elegien" und verknüpfe sie nun in der Ausstellung mit dem Gemälde "Gebet des heiligen Bonaventura um die Wahl des neuen Papstes" (1628/29) von Francisco de Zurbarán in postmoderner Weise.

Der besondere Wert von Museen sei ihm klar geworden sowie der Zusammenhang von Objekten aufeinander und zu Menschen und deren Gedanken und Sorgen: "Das nenne ich die Kraft der Dinge - eine tröstende Kraft gegen die vergehende Zeit."

Nachzulesen im Buch "Der Trost der Dinge. Dresdner Ausgabe", erschienen im Hanser Verlag, (30 Euro). Die Schau - begleitet von einem Audioguide über die eigenen Smartphone-Kopfhörer - wird flankiert von in der Corona-Zeit entstandenen Fotografien in der "Home Edition" im Studiolo des Residenzschlosses und läuft bis 7. April 2024. Danach wechselt sie als Wanderausstellung nach München und Prag.

Pamuk wurde als erster türkischer Schriftsteller mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet, nach Norwegen ging die Ehrung jedoch bereits mehrfach - so auch in diesem Jahr.