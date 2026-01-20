Semperoper-Sänger gewinnt 1. Preis bei wichtigem Gesangswettbewerb
Dresden - Die Semperoper gratuliert ihrem Ensemblemitglied Vladyslav Buialskyi (28) zum Gewinn des 1. Preises beim 63. Internationalen Gesangswettbewerb "Tenor Viñas".
Wie die Veranstalter mitteilten, hatte sich der ukrainische Bassbariton gegen 16 weitere Finalteilnehmer durchgesetzt.
Der Sänger überzeugte im Gran Teatre del Liceu in Barcelona eine internationale Jury mit einer "herausragenden künstlerischen Leistung".
An dem weltweit renommierten Wettbewerb nahmen in diesem Jahr insgesamt 712 Sängerinnen aus 64 Ländern teil.
Buialskyi ist seit der Spielzeit 2024/25 Ensemblemitglied der Semperoper und war bereits in zahlreichen Partien zu erleben. Aktuell wirkt er in der Neuproduktion von Francis Poulencs Oper "Dialogues des Carmélites" mit, die am 31. Januar Premiere feiert.
