Semperoper-Sänger gewinnt 1. Preis bei wichtigem Gesangswettbewerb

Dresden - Die Semperoper gratuliert ihrem Ensemblemitglied Vladyslav Buialskyi (28) zum Gewinn des 1. Preises beim 63. Internationalen Gesangswettbewerb "Tenor Viñas".

Bassbariton Vladyslav Buialskyi (28). © Saha Maslov/Semperoper Dresden

Wie die Veranstalter mitteilten, hatte sich der ukrainische Bassbariton gegen 16 weitere Finalteilnehmer durchgesetzt.

Der Sänger überzeugte im Gran Teatre del Liceu in Barcelona eine internationale Jury mit einer "herausragenden künstlerischen Leistung".

An dem weltweit renommierten Wettbewerb nahmen in diesem Jahr insgesamt 712 Sängerinnen aus 64 Ländern teil.