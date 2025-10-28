Senior verschenkt 20.000 Euro: 285 Dresdner hätten es gerne

Dresden - Christoph Prüm (75) will 20.000 Euro verschenken, so für ein Grunderbe und eine gerechtere Verteilung der Vermögens-Erbmasse für alle Bürger werben . Die Auslosung findet im Rathaus statt.

Christoph Prüm (75) verschenkt 20.000 Euro an einen Dresdner. © Thomas Türpe

Bis Montag hatten sich bereits 285 Dresdner (alle Jahrgang 1995) für die einmalige Chance beworben.

Um gewinnen zu können, muss man am Freitag, 21. November, ins Rathaus (Rathausplatz 1, Goldene Pforte) kommen. Dort wird im Plenarsaal (2. Stock) um 19 Uhr ein Gewinner ausgelost.

90 Minuten zuvor beginnt Prüm eine Info- und Diskussionsveranstaltung.