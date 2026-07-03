Jan Vogler bleibt Intendant der Dresdner Musikfestspiele: "Noch kein Ende der Fahnenstange"

Dresden - Verlängerung besiegelt: Der Cellist Jan Vogler (62) bleibt an der Spitze der Dresdner Musikfestspiele. Am Freitag unterzeichnete er mit Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (54, FDP) im Foyer des Stadtforums die Verträge.

Jan Vogler (62, l.) und Dresdens OB Dirk Hilbert (54) präsentieren den frisch unterschriebenen Vertrag des alten und neuen Festival-Intendanten. © Norbert Neumann

Damit wird Vogler die Dresdner Musikfestspiele weitere fünf Jahre als Intendant leiten. Das hatte der Stadtrat in seiner Sitzung am 25. Juni bestätigt. Die neue Amtszeit beginnt am 31. Oktober und endet am 30. Juni 2031.

Mit der Entscheidung bekräftigt die Landeshauptstadt ihr Vertrauen in die Leitung des städtischen Musikfestivals durch Jan Vogler und setzt auf Kontinuität für deren weitere Entwicklung.

OB Hilbert: "Die mehrheitliche Entscheidung des Stadtrats bekräftigt die Entwicklung der Dresdner Musikfestspiele zu einem bedeutenden Musikfestival für die Landeshauptstadt, das den kulturellen Sommer in unserer Stadt einläutet. Jan Vogler hat mit vielen Ideen dazu beigetragen, dass die Musikfestspiele einen wichtigen Bereich der Kultur und des Tourismus in Dresden einnehmen."

Vogler hatte die Intendanz für das 1978 gegründete Festival 2009 übernommen, es seitdem erfolgreich ausgebaut und umfangreich Drittmittel eingeworben. "Ihm gelingt es jedes Jahr, großartige Musiker und Superstars nach Dresden zu locken und mit einem vielfältigen Programm das Publikum zu begeistern", so Hilbert.

Es sei "ein Glücksfall", den Vertrag mit ihm für die nächsten Jahre zu verlängern. In denen werde man eine noch engere Zusammenarbeit angehen, sagte Hilbert im Hinblick auf die zum 1. Januar 2027 geplante Gründung des kommunalen Eigenbetriebes, der die Musikfestspiele mit der Dresdner Philharmonie zusammenführen soll. Hilbert: "Ich habe bei Jan Vogler das Gefühl, dass er brennt und denkt, noch nicht alles rausgeholt zu haben."