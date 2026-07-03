Vorm Glashaus-Theater: Kabarettistin schwelgt im Pflanzenglück

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Vom 29. Juli bis 30. August gastiert das politische Kabarett im Gartencenter Rülcker in Reick.

Dresden - Die "Herkuleskeule" zieht mit ihrem aktuellen Programm "9 qm - 800 kalt" ins Gewächshaus. Vom 29. Juli bis 30. August gastiert das politische Kabarett im Gartencenter Rülcker in Reick. Kabarettistin Johanna Mucha (32) schlägt dabei zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie spielt im Grünen und profitiert von einer Gratis-Beratung für die Bepflanzung ihres Balkons.

Es duftet so gut: Johanna Mucha (32) schnuppert an der duftenden Blauraute.
Es duftet so gut: Johanna Mucha (32) schnuppert an der duftenden Blauraute.  © Steffen Füssel

Garten-Experte Thomas Schrön (41) hat immerhin rund 100.000 Pflanzen in seinen Glashäusern eingetopft. Da hat Johanna die Qual der Wahl. "Mein Balkon ist auch recht klein.

Ein Kaffeehaustisch samt zwei Stühlen und zwei Pflanzschalen haben Platz", verrät die Wienerin, die erst seit einem reichlichen Jahr in Dresden lebt. Sie weiß genau, was sie will: "Was Buntes. Pflanzen, die Sonne vertragen und Schmetterlinge anziehen."

Da rät Schrön als Erstes zu Terrakottatöpfen: "Plastikgefäße trocknen schneller aus. Keramik speichert das Wasser besser." Doch was soll rein?

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"Klar sind unsere Verkaufsschlager nach wie vor Pelargonien und Petunien. Aber ich empfehle die Balkonpflanze des Jahres 2024: Sonnentröpfchen." Die gelb blühende, zierliche, aber sehr hitzebeständige Pflanze lockt durch ihre offenen Pollen Insekten, vor allem Bienen an.

"Die kommen mit ihrem Rüssel besser in die Blüte rein", weiß Schrön. Dazu eine duftende, winterharte Blauraute oder hängender Silberregen. Auch Strohblumen sind wieder gefragt - nicht nur im Trockenstrauß der DDR-Mangelwirtschaft. "Strohblumen vertragen viel Sonne."

Noch eine Schaufel zum Umtopfen gefällig, die Pflanzenfreundin rüstet auf.
Noch eine Schaufel zum Umtopfen gefällig, die Pflanzenfreundin rüstet auf.  © Steffen Füssel
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Garten-Profi Thomas Schrön berät die Kabarettistin bei den Balkonkästen.
Garten-Profi Thomas Schrön berät die Kabarettistin bei den Balkonkästen.  © Steffen Füssel
Johanna Mucha, Jens Eulenberger (53) und Beata Laaß (63) gastieren mit ihrem Stück im Gewächshaus.
Johanna Mucha, Jens Eulenberger (53) und Beata Laaß (63) gastieren mit ihrem Stück im Gewächshaus.  © Eric Münch

"Am besten morgens, zwischen sechs und sieben Uhr gießen", so Garten-Experte Schrön

Bevor Johanna ihre florale Ausbeute auf dem Fahrrad verstaut, gibt Schrön noch einen Tipp: "Am besten morgens, zwischen sechs und sieben Uhr gießen. Da nimmt die Erde das Wasser am besten auf." Das allerdings kann Johanna Mucha nicht versprechen - immerhin steht sie bis in die Nacht auf der Bühne.

Infos/Tickets (ab 26 Euro) zum Keule-Gastspiel im Gewächshaus: herkuleskeule.de

Titelfoto: Steffen Füssel

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