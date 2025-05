Sie kreiert den Schmuck für den SemperOpernball: Goldschmiedin feiert Jubiläum

Dresden - Seit 25 Jahren kreiert Barbara Oehlke (54) in ihrer Goldschmiede-Werkstatt an der Dresdner Hauptstraße Schmuckstücke.

In Zukunft will sie "genauso weitermachen", aber auch stärker freie Künstler fördern: "Mein erstes Atelier war in einem Hinterhof. Es ist wichtig, dass die Leute mit ihrer Arbeit Räume erhalten."

Die Jubiläumsfeier im Kreis von Freunden und Familie führte am Donnerstagabend an einen persönlichen Ort: "zu dem Italiener, bei dem ich als Studentin gekellnert habe".