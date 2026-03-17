Sie wollten eigentlich eine Bar eröffnen: Das Wurst-Imperium der Curry-Schwestern

Dresden - Bei ihnen geht es um die Wurst: Seit 20 Jahren verkaufen die Schwestern Susanne (49) und Simone Meyer-Götz (44) im Imbiss "Curry & Co." auf der Louisenstraße die wohl besten Würste und Pommes der Stadt – das haben die Geschwister sogar schwarz auf weiß. Dabei wollten sie in der Neustadt ursprünglich eine Bar eröffnen.

"Aus Liebe zur Wurst" – das ist seit 20 Jahren der Slogan von Susanne (49, l.) und Simone (45) Meyer-Götz. © Norbert Neumann

"Doch Bars gab es damals schon genug. Unser Papa sagte, was ihm fehle, sei ein Currywurst-Imbiss", erinnert sich Susanne an den Anfang. Die Eltern steuerten 40.000 Euro Startkapital bei.

"Das haben wir brav zurückgezahlt", lachen Simone und Susanne heute. Mittlerweile haben die Schwestern und ihre Mitarbeiter in der "Louise" rund 750.000 Currywürste und 950.000 Portionen Pommes verkauft.

In allen Läden summiert sich die Zahl auf etwa 1,8 Millionen Würste: verspeist als Klassiker gebrüht oder geräuchert, als Rind-, Geflügel- oder vegane Wurst. Heute bewirtschaften die Schwestern zwei Imbisse – das Franchise-Konzept in Chemnitz, Leipzig, Pirna, Weimar und Hannover bewährte sich nicht.

Eine Erfolgsgeschichte ist es trotzdem: Die Schwestern sahnten beispielsweise den Sächsischen Designpreis (2007) und den Dresdner Marketingpreis (2013) ab. Der TV-Sender Kabel Eins adelte ihre Pommes als die besten Pommes Deutschlands und die Currywurst als die Nummer eins in Sachsen.