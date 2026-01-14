Silvana jetzt solo unterwegs - Fräulein Smillas Gespür für Schnee

Dresden - Vor reichlich einem Jahr und nach 25 (!) gemeinsamen Jahren verabschiedete sich Sängerin Silvana Mehnert (45) von der A-cappella-Band "medlz". 2025 startete die Dresdnerin eine Solokarriere unter dem Namen "Smilla". Kein einfaches Jahr, aber eines, in dem viele eigene Lieder, Kompositionen, Texte und Pläne geboren wurden.

Mit vielen Ideen und tollen Liedern blickt Silvana Mehnert alias Smilla ins Jahr 2026. © Thomas Türpe

"Ich gebe 20 Schülern Gesangsunterricht. Das macht mir nicht nur großen Spaß - ich bekomme auch ein positives Feedback. Das ist wichtig, denn ich kann längst noch nicht von meinen Auftritten als Smilla leben. Aber ich habe mit Retropop und Soul meinen eigenen Weg gefunden", sagt Silvana.

Das Kuriose: "Meine Lieder finden sich häufiger in englischen, niederländischen, südamerikanischen und französischen Playlists als in deutschen - obwohl ich deutsch singe."

Den Grund vermutet sie etwa im Fehlen moderner Musikformate abseits vom Schlager. "Deshalb ist es schwer, als Musikerin Fuß zu fassen. Ich würde sehr gern mal im ZDF-Morgenmagazin oder in 'Inas Nacht' auftreten."

Zuvor aber erscheint Smillas neue Single "Nicht fair" am 30. Januar, stehen am 4. Februar ein Record-Release-Konzert in der Schauburg und am 8. Februar ein Konzert im Gartensparten-Lokal "Immergrün" im Kalender.