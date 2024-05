So ein süßer Job! Diese 19-Jährige ist Dresdens neues Schokoladenmädchen

Dresden - Sie hat den süßesten Job der ganzen Stadt: Josephine Jachmann (19) ist das neue Dresdner Schokoladenmädchen. Nicht von ungefähr tritt sie im Mai ihr verlockendes Amt an - am 22. Mai 1839 wurde in Dresden die erste Milchschokolade verkauft, hergestellt von Jordan & Timaeus aus Eselsmilch.