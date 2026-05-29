Dresden - Zwei Wochen Musikfestspiele liegen zurück, zwei Wochen stehen aus - Halbzeit in Dresden . Es ist ein reichhaltiges Portfolio an Musik, wobei Höhepunkte einander ablösen.

Solist Jan Vogler (62) mit dem London Philharmonic Orchestra. © Oliver Killig

Die Auftritte des London Philharmonic Orchestra unter Leitung von Edward Gardner (51) am Montag und Dienstag mit der Violinistin Nicola Benedetti (38) und dem Cellisten Jan Vogler (62) als Solisten waren ein geschlossenes Programm mit Werken von Edward Elgar in zwei Konzerten - dem Violinkonzert h-moll op. 61 und Cellokonzert e-Moll op. 85 sowie den Sinfonien eins und zwei.

Eine echte Entdeckung für viele Konzertbesucher, denn Elgar wird in Dresden selten gespielt. Seine spätromantische Musik, hier lyrisch, dort expressiv und manchmal beides zugleich, ergründet alle Gemütslagen, ist komplex und anspruchsvoll und dabei von so unverwechselbar eigenem Klang, dass man ausrufen möchte: Sofort mehr davon! Ovationen im Stehen beide Male.

Alte Musik auf höchstem Niveau war am Mittwoch in der prall gefüllten Martin-Luther-Kirche unter der Überschrift "Der Stoff, aus dem die Träume sind" zu genießen.

In Minimal-Besetzung: Dorothee Oberlinger (Blockflöte), Edin Karamazov (Laute) und Countertenor Andreas Scholl intonierten Werke von Bach, Vivaldi, Purcell bis John Dowland; der Schauspieler Matthias Brandt (64) rezitierte dazu Sonette von Shakespeare. Begeisterter Beifall.