Sommelier Pietzonka kommt zurück nach Dresden

Dresden - Vor 13 Monaten ging er in die Lausitz - jetzt ist er zurück. Sommelier Jens Pietzonka (52) gibt seine Aufgabe als F&B Manager im Hotel "Bei Schumann" in Kirschau auf, will sich wieder mehr seinen Leidenschaften Wein und Genuss widmen. Und das bei einem seiner "alten Arbeitgeber".

Mit ihm hat Pietzonka bereits vor mehr als zehn Jahren als Restaurantleiter und Sommelier im Sternerestaurant "bean&beluga" zusammengearbeitet.

Pietzonka übernimmt zum Jahresende die gastronomische Leitung aller Betriebe des Dresdner Gastronomen Stefan Hermann (54).

Pietzonka - mehrfach als "Sommelier des Jahres" geehrt - soll die strategische Ausrichtung, die Qualitätssicherung und die Weiterentwicklung der kulinarischen Handschrift aller Betriebe verantworten.

Ein besonderer Schwerpunkt wird auf dem Ausbau und der Profilierung des Weinbereichs aller Standorte (Villa Sorgenfrei, Konzertplatz Weißer Hirsch, Semperoper) liegen.