Wettlauf gegen die Zeit: Vietnamese eröffnet Lokal am Altmarkt

Dresden - Er hat sich dem fünften - oft als herzhaft und intensiv empfundenen - Grundgeschmack verschrieben: Seit Mittwoch bietet Van Hoang Pham (32) am Dresdner Altmarkt asiatische Fusionsküche an. Innerhalb weniger Wochen verwandelte er die ehemaligen Räumlichkeiten der insolventen Kette "Sausalitos" in ein neues Restaurant - das "Umami Bliss".

Van Hoang Pham (32) zeigt in seinem neuen Restaurant am Dresdner Altmarkt begeistert seine unzähligen, eigens gestalteten Lampen. © Thomas Türpe

"Ich habe am 2. Oktober die Schlüssel erhalten und sofort losgelegt", sagt der 32-Jährige im Gespräch mit TAG24. Der Standort sei ihm bei einem früheren Stadt-Besuch aufgrund der super Lage fest in Erinnerung geblieben. "Als ich hörte, dass die Fläche nun verfügbar ist, habe ich mich direkt mit meinem Konzept beworben und konnte überzeugen."

Nicht mal zwei Monate blieben ihm, um das Lokal mit rund 250 Plätzen nach seinen Vorstellungen herzurichten.

"Meine feste Deadline war der 26. November. Mit dem Start des Striezelmarkts wollte ich unbedingt auch öffnen", sagt der Geschäftsführer, der mit mehreren Teams die Umgestaltung vornahm, aufgrund der vielen Arbeit sogar im Gastraum auf einer Matratze nächtigte.

Besonders stolz ist er auf die unzähligen Lampen - verteilt im gesamten Restaurant samt der Fenster. "Jede Einzelne habe ich selbst bemalt. Ich möchte mehr Licht, mehr Strahlen, mehr Auffallen."

Natürlich soll auch das Speisen- und Getränkeangebot begeistern, wie Hoang Pham erzählt. "Mir ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis in schönem Ambiente wichtig. Die Leute sollen hier glücklich werden - daher findet sich der englische Begriff 'Bliss' in meinem Restaurant-Name."