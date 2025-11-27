Dresdner Stollenmädchen hetzt von Termin zu Termin: Das ist ihr Highlight

Dresden - Das Dresdner Stollenmädchen Johanna Worm (17) hetzte am Mittwoch in langer "Amtstracht" von einem Termin zum nächsten.

Puderzucker auf den Dächern und auf dem Striezel: Stollenmädchen Johanna Worm (17) gönnte sich einen Ausblick vom Rathausturm. © Petra Hornig

Ihr Tag begann mit TV-Dreharbeiten für Sat.1 und das ARD-Mittagsmagazin. Danach ging's in die Schaubäckerei des Striezelmarkts. Der Höhepunkt ihres Tages: Johanna bestieg den Rathausturm und genoss die Aussicht aus 68 Meter Höhe auf den Striezelmarkt.

"Ich war privat noch nie auf dem Rathausturm. Eine echt tolle Aussicht", strahlte Johanna nach einer kurzen Atempause. Denn 273 Stufen im langen Kleid zu erklimmen, ist ziemlich anstrengend.

Nach der Übersicht auf "ihr Stollenreich" flitzte Johanna in die Kreuzkirche, um dann nach dem Gottesdienst bei der Eröffnung des Striezelmarktes dabei zu sein.

Übrigens vorerst nur "bis 15. Februar kann der Rathausturm im Rahmen von Führungen bestiegen werden", weiß Turmführer Sven Ruschau (48) von der Dresden Information.