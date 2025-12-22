SLUB übernimmt schrittweise künstlerischen Vorlass von Günter Baby Sommer

Dresden - Die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) hat einen wichtigen Schritt zur Sicherung deutscher Jazzgeschichte getan.

Sommer-Biograf Oliver Schwerdt, Günter Baby Sommer und SLUB-Generaldirektorin Katrin Stump (v.l.) bei der Vertragsunterzeichnung in der SLUB. © SLUB Dresden/Annemarie Grohmann

Gemeinsam mit dem Dresdner Schlagzeuger Günter Baby Sommer (82) wurde ein Vertrag geschlossen, der die schrittweise Übernahme von Sommers künstlerischem Vorlass regelt.

Bis 2028 sollen Materialien aus mehr als sechs Jahrzehnten musikalischer Arbeit in den Bestand der Bibliothek übergehen.

Was zunächst nach Archivarbeit klingt, ist ein außergewöhnlicher Zugewinn für Forschung und Öffentlichkeit.

Der Vorlass umfasst Tonaufnahmen, Konzertmitschnitte, Projektunterlagen und Korrespondenzen, darunter Briefe mit Schriftstellern und Künstlern wie Günter Grass (†87).

Die Sammlung dokumentiert nicht nur Sommers musikalische Entwicklung, sondern auch die dichte Vernetzung von Jazz mit Literatur, Theater und bildender Kunst - ein Feld, das Sommer früh und konsequent bespielt hat.