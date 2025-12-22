Matthias Reim startet Jubiläumstour: Dresdner auch in "schwierigen Zeiten" da gewesen
Dresden - Seit 35 Jahren ist "Verdammt, ich lieb' dich" ein gern gespielter Ohrwurm im Radio, auf Schlagerpartys oder Hochzeiten. Der Song katapultierte den damals noch jungen Matthias Reim 1990 an die Spitze der Charts. Nun schenkt der 68-Jährige seinem wohl erfolgreichsten Song eine Jubiläumstour, die aus einem ganz besonderen Grund in Dresden startet.
Sowohl am 22. als auch am 23. Mai kommt der Sänger in die Junge Garde, verbindet mit der Freilichtbühne ganz besondere Erinnerungen.
Denn: Auch in "schwierigen Zeiten", als er keine großen Hallen füllen konnte, "haben die Dresdner die Junge Garde eigentlich immer voll gemacht. Es war immer ein toll besuchtes Konzert. Das verbindet", erklärt Reim im TAG24-Interview. Es mache Spaß zu wissen, man wird mit Freude empfangen: "Die Abende, die wir in Dresden spielen, sind einfach immer ein Fest."
Was erwartet seine Fans auf der großen Jubiläumstour? Nostalgie pur! So will er sein komplettes erstes Album in der Originalreihenfolge durchspielen. Dabei darf natürlich auch "Verdammt, ich lieb' dich" nicht fehlen.
"Ich liebe diesen Song und ich liebe diesen Magic Moment, wenn ich auf der Bühne stehe und 'Ich ziehe durch die Straßen bis nach Mitternacht' anstimme. Dann kann ich eigentlich aufhören zu singen, weil durch Generationen - von der Enkelin bis zur Oma - ein Raunen geht und die Party beginnt."
Zusätzlich will der siebenfache Vater auch neue Songs, die ebenfalls Hinweise auf die Vergangenheit haben, spielen.
Matthias Reim: Ohne Musik wäre er ein knarziger, alter Mann
Apropos neu: Parallel zur Jubiläumstour soll im Frühsommer auch sein nächstes Album erscheinen. Es trage aktuell den Arbeitstitel "Flashback", werde sehr retro sein und an seine Anfänge erinnern.
"Ich spiele in den Songs quasi mit meinen alten Songs und das macht ungeheuer Spaß, weil damals alles noch so unbeeinträchtigt von aktuellen Trends war", erklärt er mit Blick auf verschiedene Produktionsregeln von Spotify & Co., an die er sich vehement nicht halten will. "So lange ich denken kann, mache ich die Musik, die mir am Herzen liegt und das mögen die Menschen."
Generell habe er derzeit viele neue Ideen. "Manchmal hat man als Kreativer so Jahre, wo einfach nichts kommen will. Aber jetzt habe ich so ein Sprudel-Jahr und das genieße ich. Es entsteht ein toller Song nach dem anderen. Das will ich nutzen."
Die Musikerrente komme deswegen noch lange nicht infrage. "Wenn ich mein Studio und meine Kreativität nicht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich ein sehr unleidlicher Ehemann bzw. ein knarziger alter Mann, der keinen Lebensinhalt mehr hat."
Die Fans wird's freuen! Und wer im Mai aufmerksam durch die Straßen zieht, könnte den überhaupt nicht knarzigen, sondern äußerst glücklichen Reim in der Innenstadt entdecken: "Ich nehme mir fast immer die Zeit, irgendwo ein Bier trinken zu gehen. Am liebsten rund um die Frauenkirche in den vielen Restaurants und Bars. Das ist so Magic dort. Sich abends mit einer Kappe und Sonnenbrille hinzusetzen macht einfach Freude."
Titelfoto: Montage: Max Patzig, Andreas Weihs