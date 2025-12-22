Matthias Reim startet Jubiläumstour: Dresdner auch in "schwierigen Zeiten" da gewesen

Dresden - Seit 35 Jahren ist "Verdammt, ich lieb' dich" ein gern gespielter Ohrwurm im Radio, auf Schlagerpartys oder Hochzeiten. Der Song katapultierte den damals noch jungen Matthias Reim 1990 an die Spitze der Charts. Nun schenkt der 68-Jährige seinem wohl erfolgreichsten Song eine Jubiläumstour, die aus einem ganz besonderen Grund in Dresden startet.

Matthias Reim (68) blickt mit seiner Jubiläumstour zurück auf die vergangenen 35 Jahre. © Max Patzig

Sowohl am 22. als auch am 23. Mai kommt der Sänger in die Junge Garde, verbindet mit der Freilichtbühne ganz besondere Erinnerungen.

Denn: Auch in "schwierigen Zeiten", als er keine großen Hallen füllen konnte, "haben die Dresdner die Junge Garde eigentlich immer voll gemacht. Es war immer ein toll besuchtes Konzert. Das verbindet", erklärt Reim im TAG24-Interview. Es mache Spaß zu wissen, man wird mit Freude empfangen: "Die Abende, die wir in Dresden spielen, sind einfach immer ein Fest."

Was erwartet seine Fans auf der großen Jubiläumstour? Nostalgie pur! So will er sein komplettes erstes Album in der Originalreihenfolge durchspielen. Dabei darf natürlich auch "Verdammt, ich lieb' dich" nicht fehlen.

"Ich liebe diesen Song und ich liebe diesen Magic Moment, wenn ich auf der Bühne stehe und 'Ich ziehe durch die Straßen bis nach Mitternacht' anstimme. Dann kann ich eigentlich aufhören zu singen, weil durch Generationen - von der Enkelin bis zur Oma - ein Raunen geht und die Party beginnt."

Zusätzlich will der siebenfache Vater auch neue Songs, die ebenfalls Hinweise auf die Vergangenheit haben, spielen.