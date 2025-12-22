Einrichtungen stehen vor dem Aus: Sondersitzung zur Jugendhilfe abgeschmettert

Dresden - Der Dresdner Kinder- und Jugendarbeit fehlen wichtige Fördermittel, Einrichtungen wie das "Moosmutzelhaus" in Löbtau stehen vor dem Aus.

Claudia Elle (40, Sozialpädagogin) und ihre Kollegen kämpfen um den Fortbestand des Moosmutzelhauses in Löbtau. © Holm Helis

Um einen Kahlschlag zu verhindern, beantragten mehrere Fraktionen eine Sondersitzung des Stadtrates. Diese wird vom Rathaus jedoch nicht zugelassen.

In der letzten Ratssitzung Mitte Dezember konnten sich die Stadträte nicht auf ein Rettungspaket für die Jugendhäuser einigen, die Entscheidung wurde vertagt.

Daraufhin sammelten die Linken gemeinsam mit SPD, Grünen, BSW und der PVP-Fraktion 14 Unterschriften von Stadträten - ein Fünftel der Stimmen im Rat.

Genug, um eine Sondersitzung des Gremiums einzuberufen und die Gelder noch vor dem Jahreswechsel auf den Weg zu bringen.