Städtische Museen in Dresden werden teurer

Dresden - Ab kommendem Jahr müssen Besucher mehr bezahlen: Die Eintrittspreise für städtische Museen steigen. Es ist die erste Erhöhung seit 2013.

Ab Januar kostet der Eintritt in die Technischen Sammlungen mehr. © Stefan Häßler

Ab Januar zahlen Erwachsene im Stadtmuseum oder in den Technischen Sammlungen 8 statt zuvor 5 Euro. Im Carl-Maria-von-Weber- oder auch Kraszewski-Museum werden 6 statt 4 Euro fällig.

Das beschloss der Stadtrat auf Vorschlag der Verwaltung. Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (48, Linke) hatte noch höhere Preise vorgesehen, wollte zudem den eintrittsfreien Freitag (ab 12 Uhr) künftig auf den Sonntag legen.

Das besserten die Räte nach, behielten auch die aktuell gültige Freitags-Regelung bei.

"Der Sonntag ist in den meisten Häusern der besucherstärkste Tag. Dann kämen sonst kaum noch Einnahmen in die Kassen", begründete Stadtrat Mario Schmidt (49, CDU).

Außerdem habe man einen Passus der Kulturbürgermeisterin gestrichen, der freien Eintritt für Stadträte und Stadtbezirksbeiräte vorgesehen hatte. "Wenn wir den Dresdnern höheren Eintritt zumuten, dann sollten wir uns als Räte nicht selbst so ein Privileg beschließen", so Schmidt.