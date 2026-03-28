Dresdner Straßenbahnmuseum weckt Erinnerungen

Zu den Frühjahrsöffnungstagen öffnet das Straßenbahnmuseum Dresden auf dem Betriebshof Trachenberge am Wochenende seine Tore.

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Dresdens Liebling "Kleiner Hecht", die knallrote "Tatra" oder der beigefarbene und legendäre "T4": Über Jahrzehnte prägten diese Straßenbahnen das Stadtbild, quietschten durch enge Kurven, ließen den Wocheneinkauf im Einkaufsnetz auf den harten Sitzen wackeln und brachten Generationen zuverlässig durch den Alltag. Manch ein Dresdner denkt dabei bis heute nostalgisch an diese Fahrten zurück.

Der ehrenamtliche Museums-Chef Sven Wierick (50) ist froh, dass insgesamt 60 Ehrenamtliche des Straba-Vereins an den Frühjahrsöffnungstagen unterstützen. © Eric Münch Genau diese Erinnerungen werden jetzt wieder lebendig: Zu den Frühjahrsöffnungstagen öffnet das Straßenbahnmuseum Dresden (gegründet: 1992) auf dem Betriebshof Trachenberge am Samstag und Sonntag seine Tore. Und lädt dabei zur Zeitreise auf Schienen ein. Insgesamt 41 historische Bahnen zählt die Sammlung, sieben Triebwagen gehen auf Sonderfahrt. Darunter Hingucker wie der "Tatra"-Triebwagen T6A2 (1985) – der jüngste im Bestand – und der "Großraumwagen" T4-62 (1962). "Hier gibt es 90-Minuten-Touren bis nach Wölfnitz", erklärt der ehrenamtliche Museums-Chef Sven Wierick (50). Er wird hier sogar selbst in historischer Uniform ans Steuer gehen.

Alle historischen Triebwagen, so wie auch die "Tatra T6A2" wurden mit elektrischen Weichenstellungen nachgerüstet, sodass sie für den modernen Schienenverkehr geeignet sind. © Eric Münch

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Ein großer Wunsch des Straba-Vereins: Bei der Hauptuntersuchung wurden am "großen Hecht" (1931) Wagenkasten-Schäden festgestellt, die nur mit Spenden und Einnahmen der Frühjahrsöffnungstage bezahlt werden können. © Eric Münch

Auch im Museum gibt es allerlei zu entdecken