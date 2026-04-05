Tanz-Spektakel steigt in Hellerau: Battle zwischen Breakdance und Ballett

Dresden - Für die Imagekampagne des Freistaates tanzten die Breakdancer der Gruppe "The Saxonz" 2016 im Zwinger, in der Yenidze, vor dem Marx-Kopf in Chemnitz , vor einem Tagebaubagger, auf einer Felsformation in der Sächsischen Schweiz - und im Festspielhaus Hellerau .

Die Saxonz begeisterten bei der Schlössernacht 2025 im Saloppe-Areal. © Foto Koch

Dort findet am 10./11. April im elften Jahr das Tanzformat "Floor on Fire" statt. Die Kooperation der Saxonz und dem Europäischen Zentrum der Künste ist längst Kult - und binnen Minuten ausverkauft.

Je rund 600 Gäste können an beiden Tagen Breakdance, zeitgenössischen Tanz, klassisches Ballett und Streetstyle im Wettstreit miteinander erleben.

"Floor on Fire ist eines der erfolgreichsten Formate im Haus", bekräftigt Hellerau-Programmleiter André Schallenberg (46). "Es ist ein Publikumsmagnet und zeigt, was Hellerau kann - Künstler verbinden, die sich auf der Arbeitsebene nicht begegnen würden."

Saxonz-Gründungsmitglied Philip Lehmann (37) ergänzt: "Zum Battle treten vier Teams mit je vier Tänzern an, die wir aber neu zusammenstellen."

Ärgerlich ist, dass "Floor on Fire" nur im Hellerauer Programm erwähnt, aber weder beworben noch ein Verkaufsstart bekannt gegeben wird. Es ist ein Tanz-Spektakel für Insider.