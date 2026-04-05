Tanz-Spektakel steigt in Hellerau: Battle zwischen Breakdance und Ballett
Dresden - Für die Imagekampagne des Freistaates tanzten die Breakdancer der Gruppe "The Saxonz" 2016 im Zwinger, in der Yenidze, vor dem Marx-Kopf in Chemnitz, vor einem Tagebaubagger, auf einer Felsformation in der Sächsischen Schweiz - und im Festspielhaus Hellerau.
Dort findet am 10./11. April im elften Jahr das Tanzformat "Floor on Fire" statt. Die Kooperation der Saxonz und dem Europäischen Zentrum der Künste ist längst Kult - und binnen Minuten ausverkauft.
Je rund 600 Gäste können an beiden Tagen Breakdance, zeitgenössischen Tanz, klassisches Ballett und Streetstyle im Wettstreit miteinander erleben.
"Floor on Fire ist eines der erfolgreichsten Formate im Haus", bekräftigt Hellerau-Programmleiter André Schallenberg (46). "Es ist ein Publikumsmagnet und zeigt, was Hellerau kann - Künstler verbinden, die sich auf der Arbeitsebene nicht begegnen würden."
Saxonz-Gründungsmitglied Philip Lehmann (37) ergänzt: "Zum Battle treten vier Teams mit je vier Tänzern an, die wir aber neu zusammenstellen."
Ärgerlich ist, dass "Floor on Fire" nur im Hellerauer Programm erwähnt, aber weder beworben noch ein Verkaufsstart bekannt gegeben wird. Es ist ein Tanz-Spektakel für Insider.
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Sachsenlotto bringt Tanzformat in die Welt
Dem hilft jetzt Sachsenlotto ab! Die staatliche Lotterie finanziert mit einem deutlich fünfstelligen Betrag ein Live-Streaming, das am 11. April weltweit allen Fans das innovative Tanzformat zugänglich macht - über youtube.com/@HELLERAUvideokanal.
"Zur Kooperation gehört außerdem der dreistündige Workshop 'Breaking Beginner'. Er soll im Mai in Dresden 30 Erwachsenen den Weg zu Breakdance öffnen - kostenfrei", so Sachsenlotto-Chef Frank Schwarz (57).
Interessenten können sich über die Social-Media-Kanäle von Sachsenlotto, Saxonz oder Hellerau bewerben. Die Teilnehmer werden ausgelost.
Titelfoto: Bildmontage: dpa, Foto Koch