Tausende feiern Vesper an der Frauenkirche

Dresden - Auch in diesem Jahr lockte die Weihnachtliche Vesper an der Frauenkirche Tausende Menschen an. Mit Posaunenklängen und gemeinsamen Liedern wie "Wie soll ich dich empfangen" begann am Dienstag der Abend auf dem Neumarkt.

Die erste Weihnachtliche Vesper vor der Frauenkirche fand vor 32 Jahren statt. © Norbert Neumann

Für Frauenkirchenpfarrerin Angelika Behnke (52) ist es der "Auftakt zur schönsten und festlichsten Zeit des Jahres".

Superintendent Christian Behr (64) fand hingegen nachdenklichere Worte: "Einsamkeit kann gerade zu Weihnachten unerträglich sein", sagte er und erinnert daran, Hoffnung nicht zu unterschätzen.