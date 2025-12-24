Weihnachten in Dresden: Acht Promis verraten ihre Festtags-Pläne

Acht Dresdner Promis verraten, wie sie Weihnachten feiern.

Dresden - Prominent oder nicht - an Heiligabend und den nächsten Tagen geht's wohl überall recht gemütlich zu. Und doch sind die Rituale und Bräuche immer ein klein wenig unterschiedlich.

Uwe Herrmann

VOX-Star Uwe Herrmann (63, "Zwischen Tüll & Tränen") feiert Heiligabend nicht nur mit Freundin Susann, sondern auch mit Ex-Schwiegermutter und Ex-Frau. "Sie macht einfach den besten Kartoffelsalat der Welt", verrät Herrmann. Außerdem sitzt noch die Familie von Sohn Philipp mit an der Festtafel. "Am 25. Dezember fliege ich dann nach Asien."



Der "Brautmoden-Papst" Uwe Herrmann (63) hat an den Feiertagen noch eine weite Reise vor sich. © Screenshot: Instagram/@uweherrmanndresden

Silvio Zschage

Radiomoderator Silvio Zschage (46, MDR Sachsen) hat seine Familie zu einem Kurzurlaub im winterlichen Österreich überredet. "Heiligabend fahren wir gleich nach meiner Morningshow los, nach Alpendorf - dann kann ich meine neuen Ski ausprobieren." Ehemann David, dessen Eltern und auch Silvios Mama sind keine Pistenfans und wollen lieber die Schneepracht im Pferdeschlitten genießen.

MDR-Moderator Silvio Zschage (46, l.) und sein Mann David (r.) fahren ins verschneite Österreich. © Ove Landgraf

Nora Schmid

Für Nora Schmid (47), Intendantin der Semperoper, geht es nicht ohne ein sächsisches Kulturgut aus Herrnhut. "Ich freue mich darauf, die Festtage mit meiner Familie zu verbringen. Und wie kann es anders sein? Musik gehört bei uns zu Hause zum Weihnachtsfest wie der leuchtende Herrnhuter Stern im Fenster und der festlich geschmückte Weihnachtsbaum."

Semperoper-Intendantin Nora Schmid (47) freut sich auf ihre Familie. © Thomas Türpe

René Kindermann

MDR-Moderator René Kindermann (50) feiert Weihnachten mit seiner Frau in der norwegischen Stadt Tromsø, rund 350 Kilometer nördlich des Polarkreises. "Eigentlich wollten wir nur zu zweit fahren", so Kindermann. Aber da rebellierte Sohn Carlo. Nun gucken sie zu dritt in den flimmernden Nachthimmel, haben auch eine achtstündige Schlittenhundefahrt gebucht.

MDR-Moderator René Kindermann (50) setzt sich mit seiner Familie in Norwegen in den Schlitten. © Eric Münch

Uta Bresan

Schlagersängerin und MDR-Moderatorin Uta Bresan (60, "Tierisch, tierisch") feiert Heiligabend ganz gemütlich zu Hause mit der ganzen Familie. "Wir sind glücklich, wenn alle zehn Stühle noch besetzt sind und wir zusammen feiern können. In diesem Jahr sind wir am 24. Dezember bei meiner Schwester, die neben uns wohnt. Am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es dann bei uns die Gans."

Schlagersängerin Uta Bresan (60) genießt eine besinnliche Zeit mit der Familie. © imago/Star-Media

Eva Jähnigen

Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne) lädt ihre Kinder mit deren Partnern in ihr Haus in Trachenberge ein. Während ein Teil der Familie den Gottesdienst besucht, schmückt der Rest zu Hause den Baum. Der eigentliche Festschmaus wird tags darauf genossen: "Eine Bio-Gans vom Gut Gamig." Über die Festtage will sie übrigens nüchtern bleiben: Bis Silvester hat sie im Rathaus den Hut auf und Rufbereitschaft, weil der OB und sein Vertreter im Urlaub sind.

Dresdens Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne) hat eine Bio-Gans besorgt. © Steffen Füssel

Dirk Hilbert

OB Dirk Hilbert (54, FDP) nutzt die Weihnachtstage, um Abstand vom politischen Alltag zu gewinnen. Er freut sich auf gemeinsame Zeit ohne Termine und Telefonklingeln. Den Dresdnerinnen und Dresdnern wünscht er besinnliche Feiertage, einen guten Rutsch ins Jahr 2026 sowie Gesundheit und Kraft für die kommenden Aufgaben.

OB Dirk Hilbert (54, FDP) gönnt sich eine besinnliche Auszeit. © Petra Hornig

Jan Donhauser

Bei Sportbürgermeister Jan Donhauser (56, CDU) kommen feinste Speisen auf den Tisch. © Thomas Türpe