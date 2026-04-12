Alberthafen-Wirt gibt dem Ostrock eine Bühne - auch für sich selbst
Dresden - Ob "Alt wie ein Baum" oder "Wenn ein Mensch lebt" - wann immer ein Song der DDR-Rockband Puhdys erklingt, hat "Alberthafen"-Wirt Thomas Kian-Zenker (43) Pipi in den Augen.
Seit 30 Jahren geht ihm die Musik der Kult-Rocker nicht aus dem Kopf, er ist einer ihrer größten Fans. Kein Wunder, dass er dem "Ost Rock"-Open-Air am 15. Mai in seinem Biergarten entgegenfiebert. Dann spielen "Die Ossis" die größten DDR-Hits - auch von den seit 1969 rockenden Puhdys.
"Als ich zehn Jahre alt war - also 1993 -, schleppte mich ein Schulfreund mit zu einem Puhdys-Konzert auf dem Kamenzer Hutberg", erinnert sich Thomas Kian-Zenker.
"Die Musik schlug bei mir ein wie eine Bombe. Danach bin ich jedes Jahr zum Pfingstkonzert zu den Puhdys gefahren. Mitunter habe ich meine Familie ziemlich terrorisiert, damit wir spätestens um 13 Uhr losfuhren. Obwohl wir nur wenige Kilometer entfernt wohnten und das Konzert erst 19 Uhr losging."
Natürlich hat er alle Platten der Band, "zehn davon sogar signiert. Ein Veranstaltungsposter hab’ ich dem Manager der Centrum Galerie abgequatscht. Mir war keine Mühe zu groß."
Letztes Puhdys-Konzert machte Thomas fix und fertig
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Unvergessen ein Soundcheck und Treffen mit den Musikern 2013 im Alten Schlachthof in Dresden. Stolz zeigt Thomas ein vergilbtes Foto - die Puhdys und er mittendrin.
"Als die Puhdys 2016 ihr letztes Konzert in der Berliner O2-Arena gaben, war ich fix und fertig", gesteht Thomas.
Er verfolgt noch die Soloprojekte von "Quaster" Dieter Hertrampf und "Maschine" Dieter Birr (82) - "aber die Puhdys waren eben die Puhdys ..."
Ihre Lieder (Thomas kann alle mitsingen) wie auch Hits von Karat, City & Co. werden von der Band "Die Ossis" beim "Ost Rock"-Open-Air am 15. Mai (19.30 Uhr) im Biergarten des Alberthafens gespielt.
Tickets (40 Euro) gibt's unter alberthafen.com oder bei Eventim.
Titelfoto: Norbert Neumann