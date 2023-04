Tom Pauls schenkt Caspar David Friedrich neues Grabmal zum 250. Geburtstag

"Die Stadt will etwas dazugeben, aber in erster Linie müssen wir Spenden einwerben", so Pauls. Im Mai will sich deshalb in Pirna der Freundeskreis Caspar David Friedrich gründen.

Der Maler Caspar David Friedrich erkor Dresden zu seiner Wahlheimat - so malte er sich um 1810-20 selbst. © PR

Caspar David Friedrich gilt als einer der bedeutendsten Künstler der deutschen Frühromantik. Er wurde am 5. September 1774 in Greifswald geboren, verbrachte aber die längste Zeit seines Lebens in Dresden, wo er am 7. Mai 1840 auch verstarb.



Nach dem Studium an der Kunstakademie in Kopenhagen kam er 1798 nach Dresden – vermutlich auf Empfehlung seines Zeichenlehrers Quistorp -, "um hier, in der Nähe der trefflichsten Kunstschätze und umgeben von einer schönen Natur" zu arbeiten.

Von Dresden aus unternahm er immer wieder Wanderungen entlang des Malerweges. Er reiste an die Ostsee, in den Harz und nach Nordböhmen. Diese Landschaften hielt er in seinen Bildern fest, die von großer Melancholie und Einsamkeit geprägt sind.

Zu seinen berühmtesten Bildern zählen "Zwei Männer in Betrachtung des Mondes", "Der Wanderer über dem Nebelmeer" und "Kreidefelsen auf Rügen".