Trauer um Gastro-Profi: Markus Pexa nach jahrelangem Kampf verstorben

Dresden - Kollegen und Gäste trauern um einen Liebling der Gastro-Szene: Markus Pexa verstarb am vorgestrigen Freitag nach langer, schwerer Krebserkrankung im Alter von 55 Jahren im Dresdner "Marien Hospiz".

Markus Pexa (†55) sorgte auch im "Rosengarten" für guten Service. © Petra Hornig

Pexas Mann René (48) war in den Wochen des Abschiednehmens ununterbrochen an seiner Seite.



Gastro-Profi Pexa hielt jahrelang in Dresden die Fäden in den "Mafia Mia"-Dinnershows, im "Rosengarten" und im Parkhotel, in Händen. Er bildete Dutzende Azubis aus, begleitete unzählige Caterings und Events. Fünf Jahre lang kämpfte er gegen den Krebs, im September schließlich suchte er sich mithilfe des ASB-Wünschewagens im Friedwald von Prinz zur Lippe einen Baum für seine letzte Ruhe aus.

Danach zog er mit seinem Mann ins Hospiz. Da sich das Paar in Geldnöten befand, sammelten Freunde und Bekannte für die Beerdigung. Er hatte sich eine bunte Trauerfeier voller schöner Erinnerungen, Musik, Lachen und Eierlikör gewünscht.