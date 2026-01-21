Zack auf der Suche: Ist Egon Olsen bald wieder Herr der Ringe?

Dresden - Echte Fans der dänischen "Olsenbande"-Filme wissen: Egon raucht mit links und trägt rechts einen Herrenring mit rotem, quadratischem Stein.

Schon im ersten Teil "Die Olsenbande dreht durch" trug Egon (Volker Zack) den Ring rechts am kleinen Finger. © PR/Robert Jentzsch

Und genau einen solchen sucht das Boulevardtheater Dresden. Denn der alte Ring, den sich Schauspieler Volker Zack (54) seit 2015 vor jeder Vorstellung über den Finger streift, ist kaputt und kann auch nicht repariert werden.

"Vielleicht besitzt jemand einen ähnlichen Ring, den er dem Theater gratis überlassen könnte", hofft "Egon" Zack.