Vom Albertinum nach New York: Gemälde von Caspar David Friedrich gehen auf Reise

Zehn der 13 Dresdner Friedrich-Gemälde sind wieder im "Normalbetrieb" des Albertinums zu sehen. Kurz vor der Jubiläums-Ausstellung hatte sich der SKD-Bestand von bis dahin 14 Werken wegen festgestellter Falschzuschreibung um eines verringert.

Seit Mittwoch, dem 15. Januar sind die romantischen Schätze wieder in der "normalen" Sammlungspräsentation im Albertinum zu sehen, wo sie neben dem Kupferstich-Kabinett bis 5. Januar Teil der Dresdner Jubiläumsausstellung zum 250. Geburtstag des Malers waren.

Der Ausstellungsraum mag nicht mehr die Wucht der großen Schau besitzen, die Bilder sind wieder luftiger verteilt. Museumsdirektorin Hilke Wagner ist dennoch ganz begeistert. In einem Facebook-Post teilte sie mit, Konservator Holger Birkholz habe "die Gelegenheit genutzt für eine wunderbare neue Hängung!"

Dessen präzise Konzeption sich womöglich nur kunsthistorisch geschulten Augen erschließt. Unserem Fotografen verriet Birkholz, dass er beispielsweise die Bilder "Hünengrab im Schnee" (1807) und "Schiffe im Hafen am Abend" (um 1828) aus farblicher Korrespondenz bewusst nebeneinander platziert habe, während die ebenfalls paarweise gehängten Werke "Zwei Männer in Betrachtung des Mondes" (1819) und "Toreingang in Meißen" (1827) politisch miteinander korrespondierten.

Drei der Dresdner Gemälde aber fehlen vorerst: "Ausblick ins Elbtal" (1807), "Hünengrab im Herbst" (um 1820) und "Gebüsch im Schnee" (1827/28) wurden ans New Yorker Metropolitan Museum of Art geschickt, wo sie vom 8. Februar bis 11. Mai in der Ausstellung "Caspar David Friedrich: The Soul of Nature" als Leihgaben gezeigt werden. Es sei mit 75 Werken von mehr als 30 Leihgebern die erste umfassende Ausstellung, die dem Künstler in Nordamerika gewidmet ist.